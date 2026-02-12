ANALIZA ANDREJA DIMITRIJEVIĆA
Godine prolaze, ministrima se sudi, a pravorijeka - nema
Vinko Grgić prvi je puta uhićen 18. rujna 2020. U jednom od krakova afere Janaf zbog sumnji da je povezan s koruptivnim radnjama u vezi s europskim sredstvima i primanjem mita. Njemu i ostalim uključenima u taj slučaj suđenje je počelo tek prije godinu dana. Grgić nije jedini političar optužen za kriminal, a kojem proces traje godinama.
Primjerice, bivši HDZ-ov ministar Lovro Kuščević optužen je za zlouporabu položaja i ovlasti u vezi s izmjenama prostornog plana i pogodovanju u poslovima s nekretninama dok je bio načelnik Općine Nerežišća i kasnije ministar. Iako su njegove afere otkrivene još na ljeto 2019. Kuščeviću je suđenje počelo tek u ožujku 2023. godine te i dalje traje.
Bivši HDZ-ov ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat uhićen je 19. veljače 2022. godine zbog sumnje u zlouporabu položaja – odnosno za nezakonitu dodjelu više od 344.000 eura odabranim tvrtkama u aferi koju su mediji nazvali "Po babi i stričevima". Suđenje mu je počelo tek 17. listopada prošle godine te i dalje traje.
Građani zaboravljaju...
Uz Horvata je u istoj aferi, koja je dakle otkrivena prije četiri godine optužen i bivši ministar poljoprivrede, a ranije regionalnog razvoja, Tomislav Tolušić. I njemu je suđenje u tom procesu krenulo tek prošle godine.
U toj aferi optužen je i bivši potpredsjednik Vlade Boris Milošević kojeg se tereti se za pogodovanje pri dodjeli novčanih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama. I njemu je suđenje krenulo tek lani pa se tom procesu također ne nazire brzi kraj.
Sredinom ožujka 2022. pokrenuta je istraga i protiv tadašnjeg ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipa Aladrovića. Sumnjičilo ga se za pogodovanje kod zapošljavanja dvije osobe 2018. i 2019. u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje gdje je tada bio ravnatelj. Optužnica protiv njega potvrđena je tek prošle godine a suđenje mu je počelo sredinom listopada iste godine te i dalje traje.
Ostaje za zaključiti da stoga nije ni čudno da građani u međuvremenu zaborave za što su određni političari uopće bili optuženi te da se neki od njih, poput Grgića, budući da presuda nema, mogu bez problema kandidirati na izborima te i dalje biti na vlasti. A gdje je vlast tu je novac.
Nekima je očito teško suzdržati se od toga da dio tog javnog novca ne preusmjere u svoje džepove ili džepove svojih prijatelja i sponzora.
Više pogledajte u analizi našeg Andreja Dimitrijevića.
