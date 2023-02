Podijeli :

Izvor: N1

Liječnik i nezavisni zastupnik u skupštini Grada Zagreba Trpimir Goluža gostovao je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirao zagrebačku vlast, štrajk u Holdingu te probleme u zdravstvu.

“Problemi se već godinama potiskuju i oni se ne žele riješiti jer očito nema političke volje suočavanja s objektivnom situacijom. Ne mogu se složiti s premijerom ako je rekao da mladi liječnici nisu tema, oni su top tema. O mladim liječnicima ovisi perspektiva hrvatskog zdravstvenog sustava, kvaliteta pružene usluge. S njima treba pregovarati, oni objektivno ne mogu biti zadopvoljni uvjetima rada i stručnog napredovanja i imaju pravo tražiti bolje uvjete za sebe”, rekao je Goluža.

Navodi kako je krucijalni problem zadržavanje mladih liječnika u sustavu.

“Miriše na sindikalno organiziranje”

“Mi liječnici koji smo stariji od 50, zadovoljni smo našim pozicijama jer oni koji su htjeli su već otišli. Ali zadržavanje mladih liječnika se neće postići zabranama nego adekvatnim uvjetima. Bez tehničara mi ne možemo funkcionirati, to su spojene posude koje nameću mjeđusobnu suradnju. Ovo sve sad miriše na sindikalno organiziranje koje ide u pravcu prijetnje štrajkom. Vidjeli su kako to funkcionira u Gradu Zagrebu pa vjerujem da ih je to osokolilo. Ne isključujem mogućnost sindikalnih prosvjeda”, rekao je.

Govorio je i o štrajku radnika Čistoće.

“Ovaj je problem trebalo puno prije riješiti, radi se o autističnom načinu rada Gradske uprave gdje su se zanemarivali problemi radnika i tako je došlo do štrajka. Krucijalno je bilo nezadovoljstvo, a ono što je bio povod tomu je ishitreni otkaz trojici radnika”.

Goluža navodi kako građani Zagreba plaćaju najveći prirez u državi, a usluga koju dobivaju nije onako dobra kakva vi trebala biti.

“Glavni razlog je taj da Zagrebom upravljaju ljudi koji nemaju stručna znanja. Osobno se ne bih nikad doveo u situaciju kao Tomislav Tomašević jer je potpisao bezuvjetnu kapitulaciju priznanjem na uvjete radnika Čistoće. Javno je tvrdio da to nije razina na koju će se on spustiti, a onda je to napravio. Doživio je jedno ogromno poniženje jer je bio prisiljen preobraziti se u njemu obraženog lika Milana Bandića te je morao pribjeći populizmu. Nije bilo prikladan trenutak da gradonačelnik skuplja smeće po Zagrebu, a ne dolazi na aktualni sat, to je neprimjeren potez”, rekao je.

“Potrebno je znati gdje se što radi”

Liječnik smatra da je potrebno znati gdje se što radi.

“Ja bih išao među ljude, to jest, ići ću među ljude. Kao član gradske skupštine mogu ići u gradske tvrtke da vidim s kojim se problemima ljudi suočavaju, a ne da se izmišljaju vatrogasne mjere kad dođe voda do grla. Gradska vlast i Čistoća su godinu i pol pregovarali, a ovo je bilo finale finala. Mislim da je poskupljenje usluga posljedica onoga što gradska vlast i Holding nisu uspjeli napraviti, a tvrde da jesu. To je restrukturiranje poslovanja zagrebačkog Holdinga što se na kraju svelo na 700 otkaza”, rekao je.

Goluža navodi da će poskupljenja vjerojatno biti, ali ne znamo kolika.

“Gradonačelnik dogovara rješenja za koje ne zna izvore financiranja. Neprihvatljivo mi je da se unaprijed dogovarate s nekim, a ne znate koje su raspoložive mogućnosti za sporatuzm, a onda će se to prebijati na leđa građana. To je neprihvatljivo. Smeće je najveći problem za vladajuću koaliciju jer se ono ne može sakriti, svi ga građani vide. Gradonačelnik zna vrlo vješto obmanjivati i manipulirati javnost, a u Gradu Zagrebu postoje veliki problemi”, rekao je Goluža, a zatim naveo primjere.

Kao prvi primjer naveo je kredit u iznosu od milijardu i 800 tisuća kuna koji, kako on kaže, se mogao izbjeći.

“Time smo se zadužili, a mogli smo ga izbjeći prodavanjem nekih nekretnina u Zagrebu koje država više neće koristiti. Drugi je primjer Dječja bolnica Srebrnjak za koju je EU dao 432 milijuna kuna, pa vlast to ne zna iskoristiti za građenje bolnice, a zatim i plinara u koju je sprženo 562 milijuna kuna u godinu dana mandata Tomislava Tomaševića”, zaključio je.

