poljski državljanin

Gospićki HGSS pronašao tijelo muškarca na penjalištu kod Jablanca

N1 Info
12. stu. 2025. 15:13
Spašavatelji su penjanjem stigli do osobe kako bi utvrdili stanje. Na žalost pronašli su beživotno tijelo poljskog državljanina

Obitelj prijavila nestanak


HGSS Stanica Gospić je u ponedjeljak u jutarnjim satima zaprimila dojavu o nestanku 43-godišnjeg poljskog državljanina na području Jablanca.

Kako obitelj nije mogla ostvariti kontakt nekoliko dana, slučaj je prijavljen policiji. Policija je angažirala HGSS Stanicu Gospić.

Skupina od 13 spašavatelja izašla je na teren i po dolasku do mjesta gdje je bilo parkirano osobno vozilo poljskih registarskih oznaka započinje pretraga terena bespilotnom letjelicom i dvogledom, sumnjajući da se osoba nalazi na području penjališta Strogir.

Nedugo nakon pretrage uočeno je uže i ruksak u stijeni. Spašavatelji su penjanjem stigli do osobe kako bi utvrdili stanje. Na žalost pronalaze beživotno tijelo. Nakon izrade sidrišta i sistema za spuštanje tijelo je spušteno do parkinga i predano nadležnim službama.

Izražavamo iskrenu sućut članovima obitelji smrtno stradalog poljskog državljanina, priopćeno je iz HGSS-a.

