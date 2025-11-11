tomislav klauški
Tko stoji iza radikalizacije? "Ovo nije spontano niti su to izolirani incidenti"
Tomislav Klauški, kolumnist 24sata, bio je gost N1 Studija uživo kod Nine Kljenak s kojim je komentirao odgodu izložbe "Srpkinja, heroina Velikog rata" i ostale aktualnosti.
Podsjetimo, predsjednik Zajedničkog vijeća općina Vukovar Dejan Drakulić objavio je kako se odgađa izložba fotografija "Srpkinja, heroina Velikog rata." Izložba je trebala biti održana danas, ali je pomaknuta na prosinac.
Prethodno su Bad Blue Boysi iz Vukovara u tom su gradu polijepili fotografije četnika i pripadnika JNA iz vremena pada grada heroja.
"Bad Blue Boysi očito nemaju previše razloga pratiti Dinamo jer mu ne ide baš dobro pa su se orijentirali na progon četnika i Srba. Ne vidim nikakvu poveznicu nogometnih navijača i onoga što oni rade i za što služe", govori nam Tomislav Klauški.
"Dolaze instrukcije"
"Našli su studeni za kulturne zabrane kada Srbi i srpska nacionalna zajednica ne smiju imati svoje kulturne događaje, ali glazbu smiju... Ne mogu zamisliti situaciju da navijačke skupine sjede na kulturnim rasporedima i gledaju kad je koja priredba, nego naravno dolaze instrukcije iz nekog političkog ili nekog drugog miljea", dodao je.
Tko stoji iza toga?
"Ovo sigurno nije spontano, ima nevidljivu ruku koja upravlja svime time jer ovo nisu izolirani incidenti. Ne tiče se samo Torcide, Bad Blue Boysa, Vukovara, to ide prema zabraniteljima, kulturnim festivalima i slično. U taj cijeli sklop idu i propovijedi s crkvenih oltara, Jasenovac kao tema. Nakon 5. srpnja se slažu teme i događaji koji očito imaju neki scenarij. Tko stoji iza toga? Isto pitanje kao i tko je stajao iza splitske Rive 2000. godine - paraobavještajno podzemlje, dio HDZ-a i neke organizacije. Tko je stajao iz šatoraša u Savskoj. Uvijek postoji politička, obavještajna organizacija koja huška", odgovara.
"Preuzimanje Hrvatske"
Koji je cilj?
"Imamo ono što je Marko Perković Thompson rekao na svom koncertu - da mladi moraju preuzeti Hrvatsku, imamo to preuzimanje Hrvatske gdje se udara na ustavne vrijednosti, antifašizam, woke kulturu. To ide u paketu s klečavcima, moliteljima, navijački, konzervativni, ustaški, crnokošuljaški dio. To sve ide protiv Andreja Plenkovića koji je omraženiji s te desne strane nego Zoran Milanović, koji je pronašao svoju nišu i način obraćanja desnici. Bilo kakva desničarska destabilizacija ide na korist Plenković je se udara na Možemo, SDP, Zagreb. A događaju se neka prebiranja u koaliciji i prema Plenkoviću. Gordan Jandroković je uvijek bio vjetrokaz političkih događaja i ako se Jandroković dodvorava ustašama zna odakle vjetrovi pušu i u kojem smjeru idu politički događaji u Hrvatskoj", govori Klauški.
Klauški je komentirao napad na medije i naglašava da mediji nisu ti koji izmišljaju događaje nego o njima izvještavaju: "Svaki autoritarni režim želi ušutkati reakciju na događaje koji se događaju."
"Ljevica nije na vrijeme reagirala"
Što je s lijevom scenom?
"Ljevica je pogriješila od prvog trenutka. Teško je odrediti da je Thompsonov koncert bio nulta točka od kada je krenula desničarska 'revolucija', ali se ljevica izbjegavala referirati na pojave u društvu koje su išle prema desničarskom ekstremizmu jer su se fokusirali na korupciju", rekao je Klauški.
"Kada je taj val narastao previše, kasne, potopljeni su pod tim valom jer nisu na vrijeme reagirali", dodao je.
Cijeli razgovor pogledajte u videu.
"DP stvara problem koji će se razbiti Plenkoviću od glavu"
Klauški se osvrnuo i na koaliciju između DP-a i HDZ-a: "Vlast je uvijek bila ljepilo i nitko se neće tako lako odreći vlasti. Plenković se već jednom riješio Mosta i za to je dobio pljesak javnosti, pokazao je da hrabri i veliki državnik i da će se riješiti partnera koji dovodi u pitanje njegovu veličinu. Sad ima partnera koji u pitanje dovodi cijeli njegov politički imidž i njegovu političku ostavštinu, koji mu proizvodi više problema nego što mu je proizvodio Most - stvara taj problem koji će se razbiti Plenkoviću od glavu, a to je desničarstvo."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare