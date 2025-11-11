Tko stoji iza radikalizacije? "Ovo nije spontano niti su to izolirani incidenti"

Klauški se osvrnuo i na koaliciju između DP-a i HDZ-a: "Vlast je uvijek bila ljepilo i nitko se neće tako lako odreći vlasti. Plenković se već jednom riješio Mosta i za to je dobio pljesak javnosti, pokazao je da hrabri i veliki državnik i da će se riješiti partnera koji dovodi u pitanje njegovu veličinu. Sad ima partnera koji u pitanje dovodi cijeli njegov politički imidž i njegovu političku ostavštinu, koji mu proizvodi više problema nego što mu je proizvodio Most - stvara taj problem koji će se razbiti Plenkoviću od glavu, a to je desničarstvo."