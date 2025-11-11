Tenzije u državi
Hrebak: Oduševio me jedan političar. Jučer je rekao nešto što nikada nećete čuti od nekog ljevičara
Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara i predsjednik HSLS-a gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak, gdje je komentirao odgađanje izložbe "Srpkinja" u Vukovaru te političke tenzije u državi.
Dario Hrebak, komentirao je odgađanje izložbe u Vukovaru na sljedeći način:
"Mislim da je vrijeme da svi sad spustimo tenzije, pogotovo mi političari koji smo najodgovorniji, mislim da je dobro da su svi napravili jedan korak unazad, i da su svjesni i da ovo što se događalo može izaći totalno izvan kontrole, a onda to nije dobro za cijelu državu i društvo."
Pozdravio je, dakle, odgađanje izložbe u Vukovaru: "Sad treba smiriti tenzije, i treba povući korak unazad. Preživjet će kultura i bez tog jednog događaja. Žrtva Vukovara je ipak velika i ne bi trebala biti velika samo za nas koji smo etnički Hrvati."
Povezao je to sa širom trenutnom slikom u hrvatskom društvu, nakon incidenata u Splitu, Zagrebu i Rijeci, vezanim uz održavanje Dana srpske kulture:
"Ono što se dogodilo u Rijeci i Splitu, treba apsolutno osuditi, što se tiče događaja u Zagrebu, mislim da je on, i meni kao liberalu, mala provokacija." Promoviranje prava manjina je jedna stvar, "ali pravo promoviranja osobe koja je bila zagovornik velikosrpskih ideja... Nije to primjereno bilo."
Naglasio je razliku u organizaciji događaja u Splitu i Zagrebu, rekavši kako mu organizacija izložbe Dejanu Medakoviću u Zagrebu "nije najbolje sjela." Nastavio je: "Događaj u Splitu i događaj u Zagrebu nisu isti u svojoj osnovi - isti su u smislu toga da se na ulici ne rješavaju problemi. U ovome je problem - vi ulicu lako možete zapaliti, kada jedanput kola krenu nizbrdo, jako teško je to kontrolirati."
O koalicijskom sastanku
Komentirao je i reakciju Domovinskog pokreta na upade huligana te prosvjed Torcide - nakon kojeg je smijenjen savjetnik DP-a, a cijeli ogranak Domovinskog pokreta u Splitsko-dalmatinskoj županiji dao podršku takozvanim "hrabrim momcima" u Splitu.
"Ne možete očekivati da će DP, ja to čak i razumijem s političke strane, imati iste stavove u potpunosti kao, primjerice, HSLS ili HDZ. Ali ja čak mislim da je DP s obzirom na svoju političku situaciju, a to nije baš lagana situacija, oni su iz jedne vrlo lagodne i komotne oporbene uloge koju su imali u zadnje četiri godine došli sad u situaciju da moraju biti u vlasti."
"Vladajuća većina se sastoji od stranaka od kojih se sastoji, nije jednostavno to držati na okupu pogotovo kada se dogode ovakve situacije. Pragmatika i kompromis je nešto na što se svi građani obično ježe, a realno, u politici ukoliko njih nema, ne možete opstati."
Složio se čak s Ivanom Penavom, oduševio ga Jakšić
Rekao je kako je i istupio na današnjem koalicijskom sastanku s tvrdnjom: "Mi nikad nećemo biti isti kao Domovinski pokret, ali do neke razine moramo biti i jedni i drugi dovoljno odgovorni da shvatimo da nešto što za državu nije dobro ne može ići u tom smjeru. Tu sam se čak složio danas s gospodinom Penavom, jer i on je sam rekao javno da ovo što se dogodilo u Splitu apsolutno ne može biti dopušteno, to nije taj neki naš civilizacijski nivo, i dobro je da su sve stranke na takav način reagirale."
"Kada govorite o ljevici, recimo, jučer me oduševio kolega Jakšić. On je političar kojeg ja na lijevoj strani vidim kao osobu koja je razumna i racionalna i kada treba kaže ono što treba, i s takvim istupima mi se kao društvo malo pomičemo. Jučer je rekao u emisiji Otvoreno da je za vrijeme Jugoslavije vladala komunistička diktatura. To nikada nećete čuti od nekog ljevičara ili lijevog političara, pogotovo jednog tako dominantnog političara u SDP-u. Mislim da je to jedan iskorak. Kao što očekujem od jednog političara iz HDZ-a da se jasno distancira od NDH i ZDS i da ne relativiziramo više tu temu. Za nas liberale, i ptice na grani znaju, i da su komunizam i fašizam i nacizam diktature."
O Thompsonovom koncertu
"Igrali smo se svi pomalo s vatrom, vi ne možete ignorirati koncert od pola milijuna ljudi, i pola milijuna ljudi nisu ustaše, ali isto tako neke stvari koje su izrečene nisu trebale biti izrečene u javnom prostoru. Govorim o svima nama akterima, ali isto tako i o ljevici koja je definitivno histerizirala o pola milijuna ustaša."
Poslije je pojasnio da kada kaže 'histerična ljevica', misli na četvero ili petero ljudi "koji žive od toga da histeriziraju.
"To nije ljevica, to su određeni ljudi koji od toga žive i politički egzistiraju. Imamo i histeričnu desnicu, da se ne zavaravamo", spomenuvši Okrugli stol o Jasenovcu.
Dodao je: "Prvu grešku koju ću ja sam priznati javno - ja sam bio pod dojmom Thompsonovog koncerta, doista u jednom trenutku sam osjetio da je to stvarno jedan čin domoljublja, HSLS je stranka koji je čisto centar, ali mi smo oduvijek bili stranka s jasno izgrađenim nacionalnim identitetom, i to je bio koncert kad gledaš iz te perspektive. Međutim, od toga koncerta je dalje kulminiralo - koncertom u Sinju, i onda se to sve nadovezivalo i nadovezivalo..."
"Gledam danas na koncert drugačije nego tad, nije to bio iskaz domoljublja, nego su to bila jedna mala otvorena vrata da se otvori puno opasnija stvar u našem društvu. Taj koncert, od njega je sve krenulo", tvrdi Dario Hrebak.
