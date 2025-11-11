Hrebak: Oduševio me jedan političar. Jučer je rekao nešto što nikada nećete čuti od nekog ljevičara

"Kada govorite o ljevici, recimo, jučer me oduševio kolega Jakšić. On je političar kojeg ja na lijevoj strani vidim kao osobu koja je razumna i racionalna i kada treba kaže ono što treba, i s takvim istupima mi se kao društvo malo pomičemo. Jučer je rekao u emisiji Otvoreno da je za vrijeme Jugoslavije vladala komunistička diktatura. To nikada nećete čuti od nekog ljevičara ili lijevog političara, pogotovo jednog tako dominantnog političara u SDP-u. Mislim da je to jedan iskorak. Kao što očekujem od jednog političara iz HDZ-a da se jasno distancira od NDH i ZDS i da ne relativiziramo više tu temu. Za nas liberale, i ptice na grani znaju, i da su komunizam i fašizam i nacizam diktature."