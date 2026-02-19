Profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu i bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a, Viktor Gotovac, gostovao je kod naše Nine Kljenak u Novom danu. Prokomentirao je Hrebakov ultimatum
"Aritmetika političke većine"
Na početku Gotovac iznosi tezu da je ključ svega "aritmetika političke većine".
"Ono što sad doživljavamo je kontrola političke reputacije ili štete koja nastaje. Odjedanput se HSLS probudio i shvatio da je sad zaista sve otišlo predaleko, iako je po mom sudu još davno sve otišlo predaleko; sa ZDS u Saboru, pa u odnosu sa zastupnicima manjine... S druge strane, mislim da nikome ne odgovaraju novi izbori jer bi vjerojatno stvari ostale iste", smatra bivši predsjednik zagrebačkog ogranka SDP-a.
Dodaje da HSLS želi pokazati da se simbolički distancira od diskursa zlatnih grobnica i zato koriste simboličke riječi poput "glup", "desničar".
"Nisu to stvari koje bi trebao koristiti za ljude s kojima sjediš na istoj strani (Sabornice), za koje moraš znati da ne razmišljaju tako od jučer", ocjenjuje.
"Mijenjajući HDZ, mijenjali smo Hrvatsku"
Kako kaže, Plenkoviću je daleko najbitnija - stabilnost. "Mislim da je moto ove, ali i svake druge Plenkovićeve vlade; izdržimo još malo. Pa makar pod cijenu da kažemo "Stisnimo nos i izdržimo još malo", a ima i jedna druga stvar", kaže.
"Sjetimo se onog - "Mijenjajući HDZ, mijenjali smo Hrvatsku." I zaista nas je promijenio - s tim rukom na nosu i s tim političkom smradom koji izlazi iz vladajuće koalicije došli smo do toga da je Hrvatska zaista promijenjena. A on (Plenković) će sada to pretvoriti u procedure, ljude će na neke načine izmoriti i na kraju će sve ostati isto", rekao je i ustvrdio da je politika "ljepak".
Izražava sumnju u izjave DP-ovog Mlinarića koji je izjavio da Dabro pjevajući o "grobnici od zlata" nije mislio na Pavelića kad je stihom spomenuo "vođu svih Hrvata".
"Plenković ima svoje rent-a-ustaše"
"Zamislite maškare su pa se može spominjati grobnica od zlata. Nije mislio na Pavelića, nije mislio ni na onog Milorada na kojeg su svi pomislili... Kao da ja kažem da kad sam predložio Trg maršala Tita - mislio sam na Tita Strozzija ili na onu grupu Tito i Tarantula...Mi se skrivamo", rekao je pa dodao:
"Plenković zna da s jedne strane ima svoje rent-a-ustaše. Ljudi iz DP-a nikad više nisu pokazali da su ustaše jer su kukavice baš kao i ustaše. Kao što su oni kukavički uništili svoju zemlju, i oni je danas uništavaju.", zaključuje Viktor Gotovac.
