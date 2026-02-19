"Sjetimo se onog - "Mijenjajući HDZ, mijenjali smo Hrvatsku." I zaista nas je promijenio - s tim rukom na nosu i s tim političkom smradom koji izlazi iz vladajuće koalicije došli smo do toga da je Hrvatska zaista promijenjena. A on (Plenković) će sada to pretvoriti u procedure, ljude će na neke načine izmoriti i na kraju će sve ostati isto", rekao je i ustvrdio da je politika "ljepak".