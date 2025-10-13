Gotovac o mađarskom odlikovanju Frani Staničiću: "Ja to ne bih primio, nije trebao prihvatiti njihovu nagradu"

Viktor Gotovac s Pravnog fakulteta u Zagrebu gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak.
Među ostalim, komentirao je državno odlikovanje koju će Mađarska dodijeliti novom šefu Ustavnog suda Frani Staničiću zbog znanstvene suradnje. Staničić u tome ne vidi ništa sporno iako, primjerice, Mađarska godinama izbjegava ispuniti uhidbeni nalog za Zsolta Hernadyja.
"Ne vidim što je kontroverzno u nagrađivanju nečijeg znanstvenog rada i postignuća koji su postignuti u znanstvenoj suradnji s kolegama iz osam država. Ja sam uvijek profesor, to je nagrada za moja postignuća u zadnjih pet godina i ne vidim ništa sporno u tome", rekao je Staničić.
Viktor Gotovac misli drugačije.
"Ja kolegi Staničiću, kojeg cijenim i uvažavam i kao kolegu i kao dobrog prijatelja, čestitam na toj nagradi. Međutim, ja je nikad ne bih primio, ni kao sudac ili predsjednik Ustavnog suda niti kao nastavnik.
Mađarska je učinila grozne stvari svojoj znanosti. Zloupotrijebila je znanost za političke ciljeve i već zbog toga znanstvenici ne bi trebali pristajati da budu nagrađeni od takvog sustava.
Političke implikacije također su ozbiljne, nije tu samo Hernady... Ja osobno to ne bih primio, ovu nagradu Staničić nije trebao prihvatiti", jasan je Gotovac.
