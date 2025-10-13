Šef Ustavnog suda
Staničić za N1 o državnom odlikovanju koje mu priprema Mađarska: "Ne vidim tu ništa sporno"
Ustavni sudac Frane Staničić službeno danas preuzima predsjedanje Ustavnim sudom, nakon što je na toj poziciji više od devet godina bio Miroslav Šeparović.
Oglas
Našoj Nataši Božić Šarić rekao je: "Želim da prvi dan bude novi početak, ali i kontinuitet jednog dobrog rada Ustavnog suda koji će biti na korist svim građanima."
Nije želio komentirati način njegovog izbora i trenutak kada je petero sudaca Ustavnog suda napustilo sjednicu.
Odgovorio je na pitanje o podijeljenosti Ustavnog suda: "Bez obzira na sve mi smo suci Ustavnog suda i tako se trebamo ponašati."
Jutarnji list objavio je da će novopečeni predsjednik Ustavnog suda ovoga tjedna primiti državno odlikovanje Republike Mađarske.
"To je zbog dugogodišnje znanstvene suradnje", govori Staničić za N1.
Smatra li da je to kontroverzno jer Mađarska godinama, podsjeća Božić Šarić, godinama izbjegava ispuniti uhidbeni nalog za Zsolta Hernadyja?
"Ne vidim što je kontroverzno u nagrađivanju nečijeg znanstvenog rada i postignuća koji su postignuti u znanstvenoj suradnji s kolegama iz osam država. Ja sam uvijek profesor, to je nagrada za moja postignuća u zadnjih pet godina i ne vidim ništa sporno u tome", dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas