Gotovac potvrdio za N1: Protivio sam se imenovanju Kostanjevića

Podijeli :

Viktor Gotovac, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu i nekadašnji predsjednik gradskog ogranka SDP-a Viktor Gotovac, gostovao je u Novom danu te s Ninom Kljenak, između ostalog, razgovarao o imenovanju uhićenog Koste Kostanjevića na mjestu ravnatelja Upravljanje sportskim objektima (USO) u vrijeme kad je vodio gradski SDP.

Gotovac je zahtijevao odlazak iz stranke Koste Kostanjevića jer nije imao povjerenja u njega, te je inzistirao na odlasku iz SDP-a ako će preuzeti obavezu ravnatelja USO-a.

“Rekao sam da ne podržavam to imenovanje i da ako ga se želi postaviti na tu poziciju neka izađe iz stranke, pa to više neće imati veze sa mnom. Bili su mi suspektni ulasci i izlasci iz stranke, i to baš u određeno vrijeme, a i nisam podržavao stranačka zapošljavanja”, naglašava Gotovac i dodaje:

“Izašao je i onda je imenovan, a meni je sad važno kao građaninu samo jedno – gdje su naši novci i na što se troše.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Selak Raspudić: Tomašević se hvali da nije bio na Hipodromu. Je li to normalan odgovor!? Ja bih prvo bih otišla tamo Turudić o tajmingu uhićenja zbog Hipodroma: Ta naklapanja su besmislena