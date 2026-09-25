Čorak: Hrvatska bi mogla imati nuklearnu elektranu između 2033. i 2035. godine

Kao primjer navodi projekte zapadnih kompanija kod kojih je došlo do velikih prekoračenja rokova i troškova. Za jedan francuski projekt naveo je da je prvotno bio ugovoren na 3,3 milijarde, a završio s troškom od oko 24 milijarde. Za američki projekt Westinghousea s dva bloka naveo je rast troška s oko 13 na 34 milijarde.