Pri tome je naveo kako ovo nije prvi Grmojin "pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim konstrukcijama" o njemu, upozorivši kako je i ranije pozivao na "lov" iako je tijekom 2016. i 2017. godine, kada je Most sudjelovao u vlasti, nad tvrtkama CIOS grupacije provedeno svega 79 nadzora u dvije godine.