ispričao se riječanima
Pripuz: Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili neograničen u zlonamjernosti
Vlasnik C.I.O.S. Grupe Petar Pripuz priopćio je u petak, nakon što je Mostov Nikola Grmoja zatražio inspekcijski nadzor Pripuzovih tvrtki nakon požara na Kukuljanovu, da su DIRH i Porezna uprava u posljednjih šest godina provele 365 nadzora nad društvima grupacije, više od 60 godišnje.
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Pripuz je naveo da je Grmoja na konferenciji za novinare implicirao da požari na lokacijama za obradu otpada nisu stvarno neželjeni događaji, zbog čega je ukazao na podatak o čak 365 nadzora - redovnih, izvanrednih, koordiniranih, koje su Državni inspektorat i Porezna uprava proveli nad društvima CIOS grupacije tijekom zadnjih šest godina.
"Taj podatak o više od 60 nadzora godišnje, od kojih većina traje i nekoliko dana, potvrđuje tri stvari - da su tvrtke CIOS grupe kontinuirano nadzirane, da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili da je neograničen u zlonamjernosti", istaknuo je Pripuz.
Pri tome je naveo kako ovo nije prvi Grmojin "pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim konstrukcijama" o njemu, upozorivši kako je i ranije pozivao na "lov" iako je tijekom 2016. i 2017. godine, kada je Most sudjelovao u vlasti, nad tvrtkama CIOS grupacije provedeno svega 79 nadzora u dvije godine.
Ocijenio je kako su Most i Grmoja svoje prioritete pokazali na primjeru sanacije otpada u Gospiću gdje su, kako navodi, bili usredotočeni na prozivanje i opstrukciju zakonito odabranih operativnih izvođača za sanaciju odlagališta, a ne na javni interes i rješavanje izvornog problema.
Interes Mosta usmjeren je na prikupljanje političkih bodova
"Time pokazuju koliko im je zaista stalo do zdravlja ljudi i sanacije odlagališta, a u kojoj mjeri je interes Mosta usmjeren na prikupljanje političkih bodova", naveo je Pripuz.
Između ostalog, Pripuz je naveo i da CIOS grupa, osnovana 1991. godine, do 2014. nije imala požare, sve do početka preuzimanja otpada koji je tada predstavljao gorući problem Grada Zagreba.
"Zadnji požar u našem Centru na Jankomiru dogodio se u drugoj polovici 2020. godine, a zanimljivo je da nakon promjene vlasti u Zagrebu više nije bilo iznenadnih zapaljenja na području našeg najvećeg reciklažnog centra na zagrebačkom Jankomiru", ustvrdio je.
Pripuz je zaključno istaknuo kako su požari u postrojenjima za gospodarenje otpadom ozbiljan i rastući problem u cijeloj Europi te naveo podatke Hrvatske vatrogasne zajednice prema kojima je u prvom dijelu 2026. zabilježeno 596 vatrogasnih intervencija na odlagalištima i spremnicima za otpad.
"Kao glavni uzročnik identificirana je epidemija litij-ionskih baterija, a većem su broju požara doprinijeli i sezonski pritisci te klimatski faktori, kao i veći financijski pritisci na industriju recikliranja, potvrđuju neovisna istraživanja i studije", poručio je.
Između ostalog, Pripuz je uputio ispriku svim građanima Rijeke te stanovnicima Bakra, Čavala, Kostrene, Svetog Kuzma i Drage radi širenja dima i neugodnosti te iskazao zahvalnost na brzoj i profesionalnoj intervenciji vatrogasaca i zaposlenika reciklažnog centra društva Metis.
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