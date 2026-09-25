Šef ocjenjivačkog suda o novom Maksimiru: Ovo je genijalno rješenje, remek-djelo!

Smatra da je važno da arhitektura bude dio kulturnog diskursa. "Da je arhitektura u nekom centru nekog kulturnog diskursa jako važno, tako da nije me ništa iznenadilo, to je jedan emotivan prostor u gradu, ljudi su vezani za taj prostor, jedan prostor koji je bogat uspomenama, bogat slikama, prizorima, događajima, to je kompliciran prostor, tako da reakcije su vrlo normalne, vrlo ljudske, vrlo realne i treba se razgovarati", rekao je.