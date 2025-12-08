Grad Split ulaže 140 tisuća eura za postavljanje videonadzora

U sklopu pilot-faze odabrano je šest lokacija na kojima se testira oprema i softver za automatsko prepoznavanje nepropisnog parkiranja i zaustavljanja. Nakon evaluacije pilot-projekta, Grad je najavio nabavu potrebne opreme i programskih rješenja. Istaknuto je da se ovim sustavom želi stati na kraj praksi kratkog zaustavljanja "na sekundu" radi brzih obaveza, kao i nepropisnom zaustavljanju uz prometnice i na autobusnim stajalištima, što je čest uzrok gužvi i nesigurnosti u prometu.