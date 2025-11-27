Grad Vukovar ove godine isplaćuje božićnice za roditelje-njegovatelje

Umirovljenicima s prebivalištem u Vukovaru čija ukupna mirovinska primanja i dohodak u mjesecu prije isplate ne prelaze 600 eura Grad će isplatiti božićnicu od 50 eura. Očekuje se da takvih umirovljenika bude 4019, a pravo ostvaruju korisnici hrvatskih i inozemnih mirovina, korisnici nacionalne naknade te korisnici mirovina u radnom odnosu.