Grad Zagreb dobio opomenu zbog objave osobnih podataka na listi prvenstava za najam stanova
Nakon javne objave osobnih podataka više od tisuću ispitanika, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) izdala je službenu opomenu Gradu Zagrebu i zabranila obradu (javnu objavu) tih podataka s Prijedloga liste reda prvenstva za davanje stanova u najam prema socioekonomskom statusu.
Grad Zagreb, kako su istaknuli iz AZOP-a, objavio je osobne podatke (ime i prezime te OIB) ukupno 1100 ispitanika unutar dokumenta 'Prijedlog liste reda prvenstva za davanje stanova u najam prema socioekonomskom statusu' na svojim internetskim stranicama "bez da je dokazao pravnu osnovu za objavu takvog opsega osobnih podataka" iz Opće uredbe o zaštiti podataka..
Podsjetili su da je tijekom ispitnog postupka Grad Zagreb naveo da je javna objava spornog opsega osobnih podataka propisana Odlukom o najmu stanova i da ta odluka predstavlja pravni temelj u smislu članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.
Iz AZOP-a, međutim, smatraju da "odluka jedinice lokalne samouprave, bez jasnog uporišta u nacionalnom zakonodavstvu, predstavlja samo provedbeni akt". "Kako bi se osobni podaci smjeli objaviti na temelju pravne obveze iz Opće uredbe o zaštiti podataka, takva obveza mora proizlaziti iz zakona ili akta koji ima sljedivost do formalnog zakonodavnog instrumenta, a ne isključivo iz odluke lokalne samouprave", naglasili su.
Grad Zagreb objavio je Prijedlog, a ne Konačnu listu korisnika javnih sredstava
Nadalje, kažu, Grad Zagreb se pozivao i na poštivanje pravne obveze sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, prema kojem su informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne javnosti bez provedbe testa razmjernosti i javnog interesa. No, u konkretnom slučaju objavljen je samo Prijedlog liste, a ne Konačna lista korisnika javnih sredstava, pojasnili su.
Uz to, navedena zakonska odredba definira opseg podataka koji se smiju javno objaviti: osobno ime ili naziv, iznos i namjenu sredstava te ne predviđa objavu OIB-a. Grad Zagreb se pozivao i na privolu ispitanika kao pravnu osnovu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu utvrđivanja prava na korištenje gradskog stana.
Ali, naglasili su iz AZOP-a, iz sadržaja obrasca privole razvidno je da se ona odnosi isključivo na broj telefona i adresu elektroničke pošte, odnosno da se ne odnosi na javnu objavu imena, prezimena ni OIB-ova ispitanika.
Provedenim postupkom također je utvrđeno da Grad Zagreb podnositeljima Zahtjeva za sklapanje novog ugovora o najmu stana (produljenje najma) nije pružio sve informacije o obradi osobnih podataka u svrhu davanja u najam stanova prema socioekonomskom statusu, i to najkasnije u trenutku prikupljanja njihovih osobnih podataka na način i u opsegu kako je to propisano odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, stoji u priopćenju.
Agencija je zbog toga naložila Gradu Zagrebu da informira ispitanike podnositelje Zahtjeva za sklapanje novog ugovora o najmu stana (produljenje najma) o obradi njihovih osobnih podataka na način kako to propisuje Uredba.
"Naposljetku ističemo da je Grad Zagreb mogao objaviti Prijedlog liste kako bi se postigla željena svrha, ali na način da bi se spriječila identifikacija ispitanika (korisnika fizičkih osoba), primjerice korištenjem inicijala imena i prezimena te jednoznačnog identifikatora – rednog broja zahtjeva, a koji je već i bio naveden na Prijedlogu liste", poručili su iz AZOP-a.
Iako je, kažu, Grad Zagreb naveo da će „Prijedlog liste“ biti uklonjen s internetske stranice Grada 28. listopada 2025., s obzirom na to da svrha objave prestaje s danom 27. listopada do kada je rok za podnošenje prigovora od strane podnositelja zahtjeva, isti je i dalje dostupan na mrežnim stranicama. Stoga je bilo je nužno zabraniti daljnju obradu odnosno javnu objavu osobnih podataka, priopćili su iz AZOP-a.
