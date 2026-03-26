Građani dobili upozorenje SMS-om s najavom obilnog snijega, mećave...

26. ožu. 2026. 07:07
sruuk
Primorsko.goranska županija

Za područje Karlovačke, Primorsko-goranske (kopneni dio) i Ličko-senjske (kopneni dio) županije poslana je poruka upozorenja zbog obilnog snijega, jakog vjetra i zapuha.

Građanima je stigla poruka s najavom obilnog snijega i linkom za praćenje situacije.

"U višim predjelima očekuju se obilan snijeg, jak vjetar, udari vjetra i mećave, od 6 do 24 sata. Budite na oprezu", stoji u poruci.

SRUUK - sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama je jedinstveni alat, kojim se u Hrvatskoj od kolovoza 2023. godine, porukama putem mobilnih telefona, brzo i učinkovito obavještava građane i sudionike civilne zaštite o opasnostima koje prijete i mjerama koje je potrebno poduzeti za smanjenje ljudskih žrtava i materijalnih šteta.

SRUUK

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

