Građanima opet stižu čudni mailovi od 'policije'. Pitali smo MUP o čemu je riječ

"Na privatnu mail-adresu, koju inače ne koristim za službenu komunikaciju, jutros mi je stigao e-mail s naslovom Operativni izvještaj - Analiza predmeta, a kao pošiljatelj je naveden HRP-KP MUP odnosno Odjel za probatornu povezanost. Guglao sam odmah i tu kraticu i naziv tog odjela, ali očito je da takvo što ne postoji u MUP-u", ispričao nam je kolega iz redakcije.