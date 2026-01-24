OPREZNO S E-POŠTOM
Građanima opet stižu čudni mailovi od 'policije'. Pitali smo MUP o čemu je riječ
Proteklih dana nekim je građanima opet stigla sumnjiva elektronička pošta s adrese koja sugerira da je pošiljatelj Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
"Na privatnu mail-adresu, koju inače ne koristim za službenu komunikaciju, jutros mi je stigao e-mail s naslovom Operativni izvještaj - Analiza predmeta, a kao pošiljatelj je naveden HRP-KP MUP odnosno Odjel za probatornu povezanost. Guglao sam odmah i tu kraticu i naziv tog odjela, ali očito je da takvo što ne postoji u MUP-u", ispričao nam je kolega iz redakcije.
Još je neobičnija mail-adresa s internetskom domenom Litve (vidi sliku ispod) koja se krije iza kratice KPHRP, kao i adresa [email protected].
MUP: Kod nas nema tog odjela ni te e-adrese
"Sadržaj 'službene priopćbe' koji mi je poslan još je luđi od tog naziva i ne ostavlja nimalo sumnje da se radi o lažnom mailu, odnosno zlonamjernoj elektroničkoj pošti, iako su ondje amblemi MUP-a i Policije koji bi nekoga mogli zavarati. U mailu je i poveznica na pdf dokument 'Službena priopćba - Odjel za probatornu povezanost' koji, naravno, nisam otvarao", rekao nam je kolega.
Primljeni mail je skrinšotao i potom ga izbrisao.
Snimke zaslona i upit o ovoj elektroničkoj pošti poslali smo MUP-u odakle su nam potvrdili ono što je već unaprijed bilo jasno.
"Radi se o takozvanoj phishing e-pošti, odnosno pokušaju prijevare te savjetujemo da se takva e-pošta ne otvara i obriše. U Ministarstvu unutarnjih poslova ne postoji Odjel za probatornu djelatnost, a niti se koristi adresa e-pošte [email protected] te možemo potvrditi da se radi o lažiranoj adresi e-pošte", rekli su.
"Kampanja nije fokusirana samo na Hrvatsku"
U MUP-u podsjećaju kako su o phishing kampanji u kojoj se zlorabe oznake MUP-a i Policije RH, ali i Interpola, u više navrata obavještavali javnost. Nekoliko primjera takvih lažnih mailova mogu se vidjeti OVDJE.
"Ta kampanja traje unazad nekoliko godina i nije fokusirana samo na Republiku Hrvatsku, već se provodi i na području drugih europskih država", kažu.
MUP također upućuje građane na stranicu WEB HEROJ gdje se nalazi više informacija o prevenciji kibernetičkih napada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
