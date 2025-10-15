Oglas

"to je društveni problem"

Gradonačelnik: Kokain se u Dubrovniku šmrče na svakom kantunu

Hina
15. lis. 2025. 14:18
Gradonacelnik Dubrovnika Mato Frankovic. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL
Grgo Jelavic/PIXSELL

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković upozorio je u srijedu da je konzumacija droga postala ozbiljan društveni problem, dodavši da se u Dubrovniku 'kokain šmrče na svakom kantunu', a količina mjesečne potrošnje može mjeriti u kamionima, a ne gramima.

Mato Franković na sjednici je dubrovačkog gradskog vijeća pozvao Vijeće za prevenciju kriminaliteta na gradskoj i županijskoj razini na hitnu reakciju.

„Slobodno možemo reći, a ja se ne bojim to izreći, da se količina kokaina koji se potroši na području grada Dubrovnika mjeri mjesečno u kamionima, a ne u gramima.

To je ozbiljan društveni problem u Dubrovniku. Količina amfetamina, ecstasyja i drugih tableta i tabletica dostupnih mladima je porazna“, izjavio je dubrovački gradonačelnik.

„Nadam se da će Vijeće za prevenciju kriminaliteta djelovati na dvije razine. Prva je edukacijska, upozoriti mlade na opasnosti koje vrebaju od samo jedne tablete. I druga je vezana za kokain, drogu bogatih, onih koji imaju novaca i ne znaju više što bi od ludila pa šmrču do besvijesti.

O tome treba progovarati. Toga u gradu toga ima puno i previše. Na svakom kantunu se šmrče i to je društveni problem o kojem treba progovarati i tražiti rješenje“, poručio je Franković.

Teme
Dubrovnik Mato Franković amfetamini kokain

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

