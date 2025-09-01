Srbijanski youtuber o cijenama u Dubrovniku: "Skupo kao otrov, potrošili smo 50 eura nismo rekli ni dobar dan"

"Restorani skupi kao otrov, gdje god sjednete, ako vas je dvoje s jednim pićem s jednom porcijom bilo koje hrane, možda neka salata i to je 50 eura. Porcije su male, a kvaliteta upitna. Bili smo u jednom ribljem restoranu, supruga je jela lignje i bile su gorke i nisu se mogle jesti. Cijena im je bila 17 eura. Ja sam jeo tjesteninu, 17, 18 eura. Popili smo piće, izašli smo, gledamo se, potrošili smo 50 eura nismo rekli ni dobar dan", rekao je u videu, prenosi Klix.ba.