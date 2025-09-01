Srbijanski youtuber o cijenama u Dubrovniku: "Skupo kao otrov, potrošili smo 50 eura nismo rekli ni dobar dan"

Srbijanski YouTuber Nenad Živković, poznatiji kao Hugestaff na Instagramu, tijekom kolovoza je boravio u Dubrovniku, a svoje iskustvo iz grada na jugu Hrvatske podijelio je putem videa na društvenim mrežama.
U videu objavljenom na njegovom YouTube kanalu, Živković je govorio o visokom trošku boravka u Dubrovniku, te naveo konkretne primjere iz vlastitog iskustva.
"Restorani skupi kao otrov, gdje god sjednete, ako vas je dvoje s jednim pićem s jednom porcijom bilo koje hrane, možda neka salata i to je 50 eura. Porcije su male, a kvaliteta upitna. Bili smo u jednom ribljem restoranu, supruga je jela lignje i bile su gorke i nisu se mogle jesti. Cijena im je bila 17 eura. Ja sam jeo tjesteninu, 17, 18 eura. Popili smo piće, izašli smo, gledamo se, potrošili smo 50 eura nismo rekli ni dobar dan", rekao je u videu, prenosi Klix.ba.
Posebno je izrazio nezadovoljstvo zbog ponude hrane na plažama, gdje, kako kaže, kvaliteta i cijene ne idu ruku pod ruku. Istaknuo je da je jedino pozitivno iskustvo imao na jednom fast food mjestu.
"Najveći pozitivni dojam na šetnici u Uvali Lapad je jedan fast food", izjavio je.
Živković je dodatno istaknuo kako je boravak u Dubrovniku skup, posebno za obitelji s djecom.
"Da imate dvoje djece i odete tamo s njima i suprugom to je 100 eura. Jedino ako odete u trgovinu i kupite hranu za 40 eura, imate za nekoliko obroka", naveo je.
Iako je u videu priznao da mu se grad kao destinacija sviđa i da u njemu zna uživati, nije krio razočaranje zbog visine troškova.
"Nisam zadovoljan"
"Dubrovnik slovi za jedno od najljepših mjesta u Hrvatskoj, možda i šire. Dolaze ljudi koji imaju novca, vjerujte mi, pričao sam s ljudima i iskreno da vam kažem malo sam se šokirao jer ne vidim sreću u očima, ni osmijeh jer su došli na ovo mjesto. Stvarno nisam zadovoljan, jer koliko treba imati novaca mjesečno da bi si mogao priuštiti ručak i večeru u restoranu?", zapitao se.
Na kraju videa je komentirao i dugoročnu održivost ovakvog vida turizma, uz primjedbu da većina turista koje je sreo nisu bili zadovoljni iskustvom, unatoč ljepoti samog grada.
"Na duže staze ovakav način turizma ne znam koliko će se isplatiti jer sramota je reći da nisam naišao na čovjeka koji je zadovoljan ovim mjestom iako je mjesto predivno. Znači šetanje, uživanje, lijep zrak, lijepa klima. Ne znam gdje sve ovo vodi. Kako da ljudima kažem da je posebno, kvalitetno i da vrijedi tih novaca?", rekao je između ostalog.
