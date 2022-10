Grbin: Koliko god nam prijetili nećemo stati u istrazi svih afera

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je u srijedu da oporba, koliko god joj prijetili, neće stati u traženju da se istraže sve afere koje još nisu predmet sudskih postupaka, kao i sve sumnjive radnje u trgovačkim društvima u vlasništvu RH poručivši kako o tome neće zašutjeti.

“Mi kao opozicija u Hrvatskom saboru zašutjeti nećemo. Mi kao opozicija u Hrvatskom saboru nećemo prestati sa onime što je naš posao, zbog čega smo ovdje i primamo plaću”, rekao je Grbin tijekom slobodnih govora u ime Kluba SDP-a.

Upozorio je da je premijer Andrej Plenković u svojim izjavama postavio pitanje ispitivanja oporbenog rada i razloga zašto oporba to čini. Uz to, jučer je insinuirao da se opozicija u Hrvatskoj nalazi pod utjecajem stranih sila.

Grbin je, ne navodeći ime, rekao i da je jučer navečer otkriveno da je jedno trgovačko društvo u vlasništvu RH imalo kontakte s ruskim trgovcima oružja u vrijeme sankcija.

Poručio je kako će tražiti da se istraže sve afere koje još nisu predmet sudskih postupaka, da se istraže sve sumnjive radnje u trgovačkim društvima u vlasništvu RH za koje su čuli i saznali.

Podsjetivši na istrage vezane uz aferu u Ini, Grbin je rekao i da su jučer saznali i da je u HEP ušao USKOK.

“Naša je obveza sve to istražiti. Da li na saborskom Odboru za gospodarstvo, da li na Antikorupcijskom vijeću, da li na istražnom povjerenstvu ako vam ove prve dvije opcije ne odgovaraju”, rekao je.

Nacionalni plan za ravnopravnost spolova

Osvrćući se na Nacionalni plan za ravnopravnost spolova koji je nedavno pušten u javno savjetovanje, Katica Glamuzina (Klub Socijaldemokrati) upozorila je da je nakon sedam godina iščekivanja dokument koji je poslan u javnu raspravu sve samo ne revolucionaran, nimalo progresivan, upotrebljiv ili stvarno koristan, već je razočaravajući.

“Ne pruža nikakav jasan koristan okvir ili platformu koja bi pomogla u rješavanju gorućih problema iz područja ravnopravnosti spolova”, ocijenila je.

Upozorila je da je ova godina pokazala koliko je velik problem rodno osnovanog nasilja, a femicid se u tom Nacionalnom planu spominje tek jednom. Također, u njemu nema ni konkretnih prijedloga rješenja problema.

“Ovaj je Nacionalni plan ekvivalent stavljanju flastera na ubodnu ranu nožem na još jednu žrtvu femicida u Hrvatskoj”, rekla je Glamuzina.

Smatra da je nejasno kako se konkretno mjerama iz Akcijskog plana država boriti protiv problema poput mizoginije, posebno one koja se izražava u javnom govoru, nejednakih plaća i nedovoljne participacije žena u odlučivaćkim strukturama, obiteljskog nasilja i sl.

Govoreći o problemu pobačaja u Hrvatskoj, Glamuzina je upozorila da se u Akcijskom planu spominje pet postotno povećanje broja ginekoloških timova u državi do kraja 2024. No, rekla je, Hrvatska liječnička komora upozorava da će do 2025. godine biti 12 postotni pad ginekologa u državi.

Na taj problem upozorila je i Ivana Kekin (Klub zeleno-lijevog bloka) rekavši da je u izvješću Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2021. naveden porast kaznenih djela silovanja za čak 16 posto, a 194 silovanja su prijavljena u toj godini.

Kekin je upozorila i da od počinjenja kaznenog djela silovanja do pravomoćne presude prođe više godina, a samo suđenje u prosjeku traje 20 mjeseci. Uz to, manje od deset posto počinitelja rodno utemeljenog nasilja dobiva bezuvjetne kazne.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.