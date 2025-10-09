Grlić Radman: Jugoistok Europe se mora suočiti s prošlošću i težiti trajnom pomirenju

Jugoistočna Europa mora se suočiti s prošlošću i pitanjima nestalih osoba i ratnih zločina, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u četvrtak u Belfastu.
"Naglasit ću potrebu za trajnim pomirenjem u jugoistočnoj Europi kao temeljem stabilnosti", rekao je Grlić Radman novinarima uoči sastanka ministara vanjskih poslova Berlinskog procesa u Sjevernoj Irskoj na kojemu će na dnevnom redu biti europska sigurnost, regionalna integracija i pomirenje.
"Moramo se suočiti s prošlošću, uključujući pitanje nestalih osoba i ratnih zločina, uz puno poštovanje međunarodnih standarda", naglasio je.
Grlić Radman je rekao da Hrvatska "ostaje predana konstruktivnom dijalogu sa svojim susjedima kako bi se riješila sva otvorena pitanja na temelju međusobnog poštovanja i međunarodnog prava", pri čemu je istaknuo da je "ključno poštivati Dejtonski mirovni sporazum u Bosni i Hercegovini, posebno osiguravajući ravnopravnost Hrvata kao jednog od tri konstitutivna naroda".
Berlinski proces, platformu za suradnju EU-a i zapadnobalkanskih zemalja prije 11 godina pokrenula je tadašnja njemačka kancelarka Angela Merkel, a glavni cilj formata je od samog početka bilo približavanje zemalja zapadnog Balkana EU-u.
