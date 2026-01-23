Grlić Radman komentirao "nepromišljeno" pismo čelnika SDP-a

Vlada je primila na znanje otvoreno pismo čelnika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića u kojem od nje traži da u Saboru iznese svoj stav prije odluke o uključivanju u Odbor za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je u petak hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman, nazvavši pismo "nepromišljenim".
Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozvao je ranije u petak premijera Andreja Plenkovića da u Saboru iznese stav hrvatske Vlade te, prije bilo kakve odluke o uključivanju u Odbor za mir kojeg je inicirao američki predsjednik Donald Trump, o tome omogući otvorenu i transparentnu saborsku raspravu.
"To što je pisao gospodin Hajdaš Dončić pisao, uzet ćemo na znanje", rekao je Grlić Radman novinarima nakon sjednice Vlade.
Predsjednik SDP-a je kazao da zabrinjava činjenica da nijedna od ključnih država članica Europske unije, uključujući Njemačku, Francusku i Italiju, nije pristupila toj inicijativi, a susjedna Slovenija je to isto odbila. Razlozi za odbijanje koje su navele te zemlje iznimno su relevantni: zabrinutost zbog mogućeg potkopavanja uloge Ujedinjenih naroda, nejasnog i preširokog mandata tijela te nedostatka jasnog međunarodno-pravnog uporišta, ističe Hajdaš Dončić.
Grlić Radman je dodao da pretpostavlja da Hajdaš Dončić želi znati zašto Vlada nije odmah odbila pridruživanje inicijativi.
Hrvatska je Trumpovu inicijativu pozdravila
"Ja bih rekao da je ovdje predsjednik Vlade sagledao prije svega geopolitički kontekst Hrvatske, njenu povijest, sagledao je sadašnjost i postupio zdravorazumski kao državnik", rekao je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova.
Naglasio je da je Hrvatska inicijativu pozdravila te ju cijeni kao dodatan diplomatski napor usmjeren na deeskalaciju i postizanje trajne stabilnosti, uključujući i u Pojasu Gaze.
Također, rekao je da Hrvatska smatra važnim što je dobila pozivnicu kao i drugih "60-ak zemalja", no da je prije donošenja konačne odluke važno proučiti povelju Odbora i utvrditi sve međunarodnopravne, političke i institucionalne aspekte tog prijedloga.
"Hrvatska želi sjediti za stolom, a ne biti na stolu ili ispod stola" kako se čini da predlaže Hajdaš Dončić, poručio je Grlić Radman, koji je pismo predsjednika SDP-a nazvao "nepromišljenim".
"Hrvatska je čvrsto usidrena u euroatlantskom sigurnosnom poretku. Želi vidjeti europsko jedinstvo, a jednako tako i održati dobre odnose sa strateškim partnerom, koji je u isto vrijeme i saveznik unutar NATO-a, SAD-om", dodao je.
