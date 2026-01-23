Grlić Radman komentirao "nepromišljeno" pismo čelnika SDP-a

Predsjednik SDP-a je kazao da zabrinjava činjenica da nijedna od ključnih država članica Europske unije, uključujući Njemačku, Francusku i Italiju, nije pristupila toj inicijativi, a susjedna Slovenija je to isto odbila. Razlozi za odbijanje koje su navele te zemlje iznimno su relevantni: zabrinutost zbog mogućeg potkopavanja uloge Ujedinjenih naroda, nejasnog i preširokog mandata tijela te nedostatka jasnog međunarodno-pravnog uporišta, ističe Hajdaš Dončić.