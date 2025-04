Grmoja o kandidaturi: Siguran sam da će građani prepoznati da imam nešto što prije nisam imao

Podijeli :

Nikola Grmoja gostovao je u Novom danu s Ninom Kljenak gdje je komentirao aktualne teme, a posebno lokalne izbore. Osvrnuo se i na obračun s premijerom Plenkovićem u Saboru zbog višemjesečne isplate iz proračuna Metkovića odvjetničkom uredu Damira Primorca.

“Kada sam saznao za ove informacije, ja sam ih podijelio s dijelim svojih sugrađana. Nisam rekao da se time financirala kampanja predsjedničkog kandidata Primorca nego da me građani to pitaju. Premijer se išao vaditi na to da je gradonačelnik Metkovića još 2022. angažirao Damira Primorca, ali u tome i jest problem. Radi se o sporu u kojeg je ušao Metković po meni nepotrebno i nakon toga se išlo u angažman odvjetničkog društva. Moglo se ići u raspisivanje postupka jednostavne nabave pa vidjeti koji bi odvjetnik dao najbolju cijenu za grad Metković, ali znamo kako stvari općenito funkcioniraju u Hrvatskoj. Ne tvrdim da se tim novcem financirala kampanja, ali tvrdim da je moguće da je bilo pogodovanja”, objasnio je Grmoja.

Lokalni izbori

Grmoja je komentirao lokalne izbore i svoju kandidaturu za gradonačelnika Metkovića.

“Ja sam siguran da će građani prepoznati da imam političko iskustvo koje prije nisam imao. Nacionalno sam prepoznatljiv, mogu privući investitore, znam puno ljudi i uvjeren sam da će građani to prepoznati. Radit ću na tome da se život u Metkoviću vrati”, rekao je Grmoja.

“Dalmacija bi mogla presuditi nekakav ishod ovih izbora odnosno utjecaj na političku scenu. Naš Božo Petrov ima velike šanse u Dubrovačkoj – neretvanskoj županiji. Zamislite da HDZ izgubi jednu od svojih utvrda na jugu Dalmacije. Također, Ante Kujundžić ima ogromnu potporu u Splitsko – dalmatinskoj županiji i ima velike šanse da prođe u drugi krug. Tu je mogući sigurno ozbiljnije uzdrmati HDZ”, smatra Grmoja koji je odgovorio i što očekuje kada krene službena kampanja (1. svibnja).

“Ja neću vaditi prljavo rublje, ali ću tražiti odgovore na pitanja koja muče građane i sigurno neću igrati poskrivećki. To najviše ne volim”, zaključio je.

