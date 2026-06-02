sve češći napadi na ljude
Japanci žele "sustavno uništiti" medvjede: Prošle godine poginulo je 13 osoba u više od 230 napada
Medvjed je u utorak ozlijedio četiri osobe u stambenom naselju u Japanu. Taj napad samo je nastavak niza susreta ljudi i divljih životinja u toj zemlji.
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Japansko Ministarstvo okoliša objavilo je da je tijekom 2025. godine zabilježen rekordan broj smrtnih slučajeva povezanih s napadima medvjeda – poginulo je 13 osoba u više od 230 napada, piše Associated Press.
Policija i vatrogasci požurili su u četvrt Sasakino u Fukushimi na sjeveroistoku Japana nakon hitnog poziva iz tvornice Fukushima Steel Works, koja je prijavila napade medvjeda na dvojicu zaposlenika.
Snimke nadzornih kamera pokazuju crnog medvjeda kako se pojavljuje i progoni zaposlenika u blizini ulaza. Dok muškarac u dvadesetim godinama pokušava pobjeći, medvjed ga ruši na tlo. Potom ulazi u krug tvrtke i ozljeđuje drugog zaposlenika, muškarca u šezdesetim godinama.
Medvjed je kasnije ozlijedio i treću osobu, također muškarca u šezdesetim godinama zaposlenog u drugoj tvrtki. Ozlijeđena je i žena u osamdesetim godinama koja živi u susjedstvu, priopćila je Vatrogasna služba grada Fukushime.
Troje muškaraca zadobilo je lakše ozljede, dok je žena teže ozlijeđena, no ozljede nijedne od žrtava nisu opasne po život, naveli su vatrogasci.
Lani je zbog napada medvjeda u prefekturu Akita poslana vojska. Ondje su medvjedi u kratkom vremenu napali 60 ljudi, pri čemu je četvero ubijeno.
Plan za upravljanje populacijom
Stručnjaci smatraju da je sve veći broj susreta ljudi i medvjeda posljedica rasta populacije tih životinja u regijama koje se suočavaju s brzim starenjem stanovništva i padom broja stanovnika, zbog čega je sve manje ljudi osposobljenih za lov na medvjede.
Japanska vlada procijenila je u ožujku da u zemlji živi oko 57.800 medvjeda. Vlasti su usvojile plan upravljanja populacijom medvjeda koji predviđa sustavno smanjenje njihova broja. Prema tom planu, broj lokalnih službenika zaduženih za kontrolu medvjeda utrostručit će se na 2.500 u sljedećih pet godina, dok će se broj zamki za medvjede udvostručiti.
Prema priručniku Ministarstva okoliša, osobe koje se susretnu s medvjedom ne bi trebale paničariti, već se polako udaljavati i izbjegavati okretanje leđa i trčanje.
Kao posljednju mogućnost, u slučaju napada, preporučuje se leći licem prema tlu, sklupčati se i zaštititi vrat.
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