Japanci žele "sustavno uništiti" medvjede: Prošle godine poginulo je 13 osoba u više od 230 napada

Japanska vlada procijenila je u ožujku da u zemlji živi oko 57.800 medvjeda. Vlasti su usvojile plan upravljanja populacijom medvjeda koji predviđa sustavno smanjenje njihova broja. Prema tom planu, broj lokalnih službenika zaduženih za kontrolu medvjeda utrostručit će se na 2.500 u sljedećih pet godina, dok će se broj zamki za medvjede udvostručiti.