Oglas

utjecaj na turizam

Grmoja o sustavu kontrole na granicama: "Policajci jasno govore..."

author
Hina
|
05. svi. 2026. 11:47
Predsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja odrzao je konferenciju za medije na temu Novi EU sustav kontrole na granicama: guzve, kaos i moguca steta za hrvatski turizam. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

Predsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja upozorio je u utorak na probleme s novim europskim sustavom kontrole granica, istaknuvši da dolazi do velikih zastoja na prijelazima što može ugroziti hrvatsko gospodarstvo i turističku sezonu.

Oglas

Nikola Grmoja ističe kako je sustav u praksi doveo do potpuno suprotnog efekta i da svjedočimo kolonama i čekanjima i do dva sata na granicama diljem Hrvatske, dodajući kako je riječ o problemu koji nije izoliran, već prisutan na više graničnih prijelaza.

Prema informacijama s terena, tvrdi, sustav nije tehnički spreman.

„Policajci jasno govore da sustav nije spreman ni softverski ni hardverski, kamere nisu prilagođene, a problemi nastaju čak i pri snimanju djece, što dodatno usporava protok“,  kazao je Grmoja na konferenciji za novinare. 

Upozorava da bi ovakvo stanje moglo ozbiljno ugroziti turističku sezonu, jednu od ključnih grana hrvatskog gospodarstva.

„Ako naši konkurenti poput Grčke već odgađaju primjenu sustava kako bi zaštitili turizam, postavlja se pitanje zašto Hrvatska šuti dok se na granicama stvaraju gužve koje mogu odbiti turiste“, naglasio je Grmoja.

Pozvao je ministra unutarnjih poslova i predsjednika Vlade da se hitno očituju o stanju na granicama te razmotre odgodu primjene sustava barem do kraja turističke sezone, a u međuvremenu da sustav unaprijede.

Teme
granični prijelazi gužve na granicama sustav ulaska/izlaska (ees) tehnička nespremnost turistička sezona

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ