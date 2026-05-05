Damir Krešić
Ravnatelj Instituta za turizam: Nije nam cilj biti jeftina destinacija
Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je Damir Krešić, ravnatelj Instituta za turizam. Razgovarali su o očekivanjima za novu turističku sezonu, koja bi mogla biti uzdrmana zbog energetske krize i povaćanja cijena.
"Rekao bih da nema razloga za zabrinutost, ali treba biti umjereno optimističan", kazao je Damir Krešić, komentirajući što možemo očekivati od nove turističke sezone.
"Okolnosti su složene"
"Sezona će biti u puno složenijim okolnostima; tu je iznimno komplicirana geopolitička situacija koja je već dovela do porasti cijene goriva, a u gorem scenariju može dovesti do nestašice avionskog goriva, pri čemu će biti onemogućena daljnja putovanja. Okolnosti su složene", dodao je ravnatelj Instituta za turizam.
"Imamo i drugi ratni sukob, rusku agresiju na Ukrajinu, koja je malo ispala iz fokusa, to je dodatna nestabilnost. Najbolje okolnosti za razvoj turizma je kada su stvari predvidljive. Složene geopolitičke situacije ne pogoduju razvoju turizma, ali Hrvatska je u puno boljoj poziciji od brojnih drugih konkurenata, pogotovo onih koji više ovise o avionskom prijevozu", kaže Krešić.
Napomenuo je kako očekuje složenu sezonu, ali i kako je optimist.
"Možemo očekivati zahtjevnu, složenu sezonu, ali imamo razloga biti umjereni optimisti. U kojoj mjeri će sezona biti uspješna, najviše zavisi od nas samih. Puno manje će na nas utjecati neke vanjske okolnosti nego što će utjecati na neke druge zemlje."
"Nije nam cilj biti jeftina destinacija"
Osvrnuo se i na činjenicu da su cijene u hrvatskom turizmu sve više i više. Ne smatra ih glavnim problemom.
"U omjeru uloženog i dobivenog je ključ cijele stvari. Na cjenovnu konkurentnost se često gleda pojednostavljeno kao na nisku razinu cijena. Nama u turizmu nije cilj biti jeftina destinacija. Mi se na europskom i mediteranskom tržištu ne možemo natjecati s recimo Španjolskom ili Turskom tako da budemo cjenovno konkurenti. Mi moramo ciljati da ponudimo primjerenu kvalitetu za tu nešto veću razinu cijena koju naplaćujemo. To je ključ cijele priče: visoka dodana vrijednost i visoka razina kvalitete usluge."
"...turisti se osjećaju prevareno"
Pa ipak, upozorava da povećanje cijena mora pratiti i povećanje kvalitete usluge.
"Bez visoke razine kvalitete te visoke cijene koje naplaćujemo nemaju smisla. Naravno, onda se turisti osjećaju prevareno, a to je najgori mogući scenarij za naš turizam. Ne bih nužno gledao na hrvatski turizam kao tip turizma koji treba biti jeftin. Ne vidim problem da je on podjednako skup kao u nekim našim konkurentskim državama, pod uvjetom da isporučujemo kvalitet i da se turisti ne osjećaju prevarenim. To je ključ cijele priče."
Dodao je i kako nema puno prostora za rast u glavnom dijelu sezone. Ali i objasnio zašto u turizmu rast i razvoj često nisu jedno te isto.
"Mjesta za rast u glavnom dijelu turističke sezone ima jako malo. Ali sasvim sigurno ima prostora za rast u kvaliteti. Mi često poistovjećujemo razvoj s rastom, ali to nisu nužno sinonimi, to nisu istoznačnice. Negdje rast može biti jednak razvoje, ali na destinacijama koje su jako zasićene turizmom, razvoj ne znači rast nego znači podizanje kvalitete, diverzifikaciju turističkog proizvoda. Moramo osvijestiti tu činjenicu."
"Suvremeni turisti sve manje borave na plaži"
Krešić zato smatra kako su povećanje kvalitete, cjenovna politika i diverzifikacija ponude ključne strategije koje bi mogle pomoći hrvatskom turizmu.
"Cilj razvoja bilo bi prije svega povećanje kvalitete, voditi pametnu cjenovnu politiku i ulagati u razvoj infrastrukture, kvalitetne turističke ponude i diverzifikaciju turističkih proizvoda. Suvremeni turisti sve manje borave na plaži i sve više su zainteresirani za različite aktivnosti, što više aktivnosti im ponudite, to će biti zadovoljniji i to će veća biti vjerojatnost da će se vratiti", kaže Damir Krešić.
