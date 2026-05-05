Ravnatelj Instituta za turizam: Nije nam cilj biti jeftina destinacija

"U omjeru uloženog i dobivenog je ključ cijele stvari. Na cjenovnu konkurentnost se često gleda pojednostavljeno kao na nisku razinu cijena. Nama u turizmu nije cilj biti jeftina destinacija. Mi se na europskom i mediteranskom tržištu ne možemo natjecati s recimo Španjolskom ili Turskom tako da budemo cjenovno konkurenti. Mi moramo ciljati da ponudimo primjerenu kvalitetu za tu nešto veću razinu cijena koju naplaćujemo. To je ključ cijele priče: visoka dodana vrijednost i visoka razina kvalitete usluge."