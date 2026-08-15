FOTO / HGSS pronašao tijelo nestalog stranog državljanina

Nakon analize informacija i profiliranja nestale osobe, na teren je iz Rijeke izašlo 13 članova HGSS Stanice Rijeka, kojima su se pridružila još tri pripadnika riječke stanice iz interventne baze Lošinj. Po dolasku na lokaciju krenuli su u organizirano pretraživanje terena, a u potrazi je korištena i bespilotna letjelica HGSS-a.