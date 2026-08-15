Lubenice
FOTO / HGSS pronašao tijelo nestalog stranog državljanina
HGSS Stanica Rijeka objavila je da je u petak sudjelovala u potrazi za nestalim stranim državljaninom na području Lubenica.
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"Poziv u pomoć oko potrage za nestalom osobom zaprimamo u 10:00 sati od PP Mali Lošinj. Doznajemo da se radi nestanku stranog državljanina na području Lubenica.“
Nakon analize informacija i profiliranja nestale osobe, na teren je iz Rijeke izašlo 13 članova HGSS Stanice Rijeka, kojima su se pridružila još tri pripadnika riječke stanice iz interventne baze Lošinj. Po dolasku na lokaciju krenuli su u organizirano pretraživanje terena, a u potrazi je korištena i bespilotna letjelica HGSS-a.
„Nakon nekoliko sati potrage, pronađeno je beživotno tijelo nestale osobe.“
Akcija je završila oko 1 sat povratkom članova u interventnu bazu Vežica te raspremanjem vozila i opreme.
„Ovim putem želimo izraziti iskreno saučešće obitelji i prijateljima“, poručili su iz HGSS Stanice Rijeka.
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