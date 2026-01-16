Oglas

"Zalažem se za zaštitu žena"

Habijan o fotografiji s bodybuilderom: On nije moj trener. Nisam imao saznanja o okolnostima

author
N1 Info
|
16. sij. 2026. 09:50
08.01.2026., Zagreb - U NSK je odrzana 137 sjednica Vlade RH. Nako sjednice izjavu je dao Damir Habijan. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan priopćenjem je odgovorio na medijske napise i fotografiju njega i trenera, bodybuildera Filipa Dropulića, za kojeg se navodi da je osuđen za nasilje nad ženama.

Oglas

Kako su pisala 24sata, društvene mreže preplavila je fotografija trenera i body buildera Filipa Dropulića s ministrom pravosuđa i uprave Damirom Habijanom. Dropulić ju je sam objavio na svom javnom Facebook profilu, a vrlo brzo se fotografija proširila uz tvrdnje da je Dropulić osuđen za nasilje nad ženama.

I to je točno, međutim riječ je o presudi iz 2016. godine, i to za prekršaj iz domene remećenja javnog reda i mira, tako da je nastupila rehabilitacija.

Drugim riječima, Filip Dropulić može dobiti potvrdu o nekažnjavanju, a detalje presude mediji ne smiju pisati.

No u srpnju 2025. godine, žrtva je u podcastu Marka Barića ispričala da je ona osoba koju je Dropulić napao, izrazila je svoje nezadovoljstvo što je u pitanju bila prekršajna, a ne kaznena prijava. Pričala je o ozljedama, njihovom odnosu, večeri kad se nasilje dogodilo, ali i novčanoj kazni od tisuću kuna koju je Dropulić dobio, navode 24sata.

Oglasio se ministar

Nakon objave priče stigao je i odgovor iz Ministarstva, a prenosimo ga u cijelosti:

"Nastavno na medijske napise koji su se pojavili u javnom prostoru, smatram svojom obvezom istaknuti nekoliko važnih činjenica radi točnog i potpunog informiranja javnosti.

Prije svega, želim jasno naglasiti da Filip Dropulić nije moj trener.

Također, u trenutku kada su nastale fotografije koje se dovode u vezu s navedenim slučajem, nisam imao saznanja o okolnostima na koje se one odnose. O cijelom slučaju doznao sam tek prošlog ljeta putem medija.

Kao što sam i dosad javno komunicirao, snažno se zalažem za zaštitu žena, protivnik sam svih oblika nasilja te nedvosmisleno osuđujem svaki oblik nasilja, bez iznimke", navodi se u priopćenju.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Damir Habijan Ministarstvo pravosuđa uprave i digitalne transformacije nasilje nad ženama

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ