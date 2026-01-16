Habijan o fotografiji s bodybuilderom: On nije moj trener. Nisam imao saznanja o okolnostima

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan priopćenjem je odgovorio na medijske napise i fotografiju njega i trenera, bodybuildera Filipa Dropulića, za kojeg se navodi da je osuđen za nasilje nad ženama.
Kako su pisala 24sata, društvene mreže preplavila je fotografija trenera i body buildera Filipa Dropulića s ministrom pravosuđa i uprave Damirom Habijanom. Dropulić ju je sam objavio na svom javnom Facebook profilu, a vrlo brzo se fotografija proširila uz tvrdnje da je Dropulić osuđen za nasilje nad ženama.
I to je točno, međutim riječ je o presudi iz 2016. godine, i to za prekršaj iz domene remećenja javnog reda i mira, tako da je nastupila rehabilitacija.
Drugim riječima, Filip Dropulić može dobiti potvrdu o nekažnjavanju, a detalje presude mediji ne smiju pisati.
No u srpnju 2025. godine, žrtva je u podcastu Marka Barića ispričala da je ona osoba koju je Dropulić napao, izrazila je svoje nezadovoljstvo što je u pitanju bila prekršajna, a ne kaznena prijava. Pričala je o ozljedama, njihovom odnosu, večeri kad se nasilje dogodilo, ali i novčanoj kazni od tisuću kuna koju je Dropulić dobio, navode 24sata.
Oglasio se ministar
Nakon objave priče stigao je i odgovor iz Ministarstva, a prenosimo ga u cijelosti:
"Nastavno na medijske napise koji su se pojavili u javnom prostoru, smatram svojom obvezom istaknuti nekoliko važnih činjenica radi točnog i potpunog informiranja javnosti.
Prije svega, želim jasno naglasiti da Filip Dropulić nije moj trener.
Također, u trenutku kada su nastale fotografije koje se dovode u vezu s navedenim slučajem, nisam imao saznanja o okolnostima na koje se one odnose. O cijelom slučaju doznao sam tek prošlog ljeta putem medija.
Kao što sam i dosad javno komunicirao, snažno se zalažem za zaštitu žena, protivnik sam svih oblika nasilja te nedvosmisleno osuđujem svaki oblik nasilja, bez iznimke", navodi se u priopćenju.
