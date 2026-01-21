Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je u Davosu hvalio ekonomska postignuća svoje zemlje pod njegovim vodstvom, rekavši da s druge strane Europa ne ide u dobrom smjeru
Obraćanje predsjednika Donalda Trumpa pratimo UŽIVO na N1.
"Obraćam se prijateljima i ponekim neprijateljima. Dolazim iz SAD-a sa sjajnim vijestima. Jučer je bila prva godišnjica moje inauguracije, gospodarstvo, prihodi, produktivitet, sve raste. Inflacija je na vrlo niskim razinama", započeo je Trump.
"Pod Joeom Bidenom došlo je do usporavanja rasta i velikoj inflaciji, a nakon godinu dana mog mandata svjedočimo upravo suprotno. Naša država, niti jedna država, nikada nije doživjela takav rast u povijesti."
"Pod radikalno lijevim demokratima bili smo mrtva zemlja"
"Osigurali smo 18 billijuna dolara, za razliku od samo milijun dolara koje je Biden osigurao. Prije godinu dana, pod radikalnim lijevim demokratima, bili smo mrtva zemlja, a sada smo najbogatija zemlja na svijetu. Uz moju carinsku, i druge politike, taj rast bit će još i veći. To je sjajna vijest za SAD i cijeli svijet, kada nama ide dobro, svima ide dobro, kada je nama loše, svi padate dolje s nama."
"Iskreno, mnogi dijelovi našega svijeta uništavaju se pred našim očima, Europa je postala neprepoznatljiva, a lideri ne shvaćaju što se događa. Moj plan se pokazao upravo suprotnim, mi smo za jednu godinu se transformirali; umjesto da zatvorimo energetska postrojenja, mi smo ih otvorili, umjesto da podržavamo birokrate, mi im dajemo otkaze. Umjesto da povećavamo poreze, mi ih smanjujemo, i povećavamo carine drugim državama kako bi platile štetu koje su nanijele."
"Obećao sam da ću za svaku regulativu ukinuti 10 starih, ali mi za svaku novu u prosjeku 110 starih ukinemo. U srpnju smo ukinuli poreze na plaće, na mirovine. Uveli smo i brojne druge olakšice", dodao je.
"Poslovni svijet je oduševljen tim našim potezima. To je čudo. Za 150 milijardi dolara je povećana proizvodnja u SAD-u, a ta brojka se udvostručuje ili utrostručuje. Vrlo smo brzo dali zeleno svjetlo za izgradnju novih tvornica."
"Kada Amerika prosperira i vi prosperirate"
"Kada Amerika prosperira i vi prosperirate. Zaustavili smo propadanje radnih mjesta i izvoza. Tijekom Bidenove administracije, cijena nafte je izuzetno porasla. Nasilno su zatvarali elektrane, nekompetentni ljudi koji nisu znali što rade."
"Cijenimo suradnju iz Venezuele, nakon što je završio napad rekli su nam: dogovorimo se. Više ljudi bi to trebalo činiti. Sve velike naftne kompanije žele surađivati s nama, to je divno. Cijena benzina pala je u mnogim državama."
"Odobrio sam nove nuklearne reaktore. Nisam bio veliki zagovornik nuklearne energije, ali s obzirom na napredak, ponovno ulazimo u svijet nuklearne energije. Vodimo i svijet po pogledu AI-ja, pogotovo u odnosu na Kinu. Oni grade vlastite kapacitete i elektrane, pročitao sam da Kina stvara veliku količinu energije, ali mi stvaramo jednako toliko, ako ne i više."
"Želim da Europa bude prosperitetna"
"Rekli su mi da moramo udvostručiti količinu energije, da to nije moguće. Ali ja sam to uspio. Imamo naftne elektrane, elektrane na ugljen. Izbjegli smo katastrofalni energetski kolaps, za razliku od europskih zemalja koje su slijedile veliku zelenu prijevaru, najveću prijevaru. U Europi je radikalna ljevica to pokušala nametnuti i SAD-u. Njemačka proizvodi manje električne energije, ali to nije krivnja kancelara, to je njegovo naslijeđe. Cijene struje su 64 posto veće. UK proizvodi samo četvrtinu onoga što je proizvodila. Njihova energija je na katastrofalnoj razini, a nalaze se uz Sjeverno more. Ekolozi im ne daju da tamo buše, uskraćuju im prihode."
"Želim da Europa bude prosperitetna, kao i UK, imaju jedan od najvećih energetskih izvora na svijetu, ali ne koriste ga. Cijene su porasle za 193 posto", kaže Trump.
"Kina proizvodi vjetroelektrane i prodaju ih glupim ljudima. Oni ih ne koriste, to služi kao ogledni primjer. Kina koristi ugljen, naftu, plin. Sada su se počeli fokusirati i na nuklearnu energiju. Dobro im ide, jako im dobro ide. Ostvaruju bogatstvo prodavajući vjetroelektrane, turbine. To kupuju glupi, blesavi ljudi."
"Želimo snažnu Europu. Želite li da kažem nekoliko riječi o Grenlandu? Mislio sam to izostaviti. Gajim puno poštovanja prema narodu Grenlanda i Danske. Ali svaka saveznica ima obvezu štititi svoj teritorij, a činjenica je da nitko osim nas to ne može. Ljudi to ne shvaćaju. Vidjeli su to sada u Venezueli, mi smo velika nacija. Vidjeli smo to u 2. svjetskom ratu, kada je Danska pala za šest sati. SAD je slao svoje snage da obrane Grenland, to smo učinili i platili veliku cijenu, oni to nisu mogli. Mi smo se borili za Dansku, da je spasimo. Da spasimo taj veliki divan komad leda."
"Ne biste imali NATO bez mene"
"Bez nas, pričali biste svi njemački, ili malo japanski. Nakon rata, vratili smo Grenland Danskoj, a oni su tamo sada nezahvalni."
"Grenland je gotovo nenaseljen. Nije bio toliko važan kada smo ga vratili Danskoj. Ljudi govore da je važan zbog minerala, ali oni se tamo nalaze duboko ispod leda. Mi ga ne trebamo zbog toga, mi ga trebamo zbog strateških nacionalnih interesa. Taj otok je dio Sjeverne Amerike, to je naš teritorij. Naši predsjednici već 200 godina nastoje kupiti taj teritorij. Sada je potreba za Grenlandom još veća. Jedino mi možemo obraniti taj otok."
"Ja godinama kritiziram NATO, ali ne biste imali NATO da nije mene. Rat u Ukrajini je primjer. Taj rat nije trebao započeti, da izbori 2020. u SAD-u nisu bili namješteni. Ljudi će uskoro biti i kažnjeno gonjeni zbog toga. To vjerojatno niste znali, ali to su bili namješteni izbori."
"Mi smo ulagali sav taj novac u Ukrajinu, a ljudi ne cijene to što radimo. Govorim o NATO-u, o Europi. Oni moraju raditi na Ukrajini, ne mi. Mi smo daleko, dijeli nas veliki divni ocean. Kada sam došao na vlast, samo je dva posto BDP-a trebalo izdvajati za obranu, SAD je praktički plaćao za 100 posto NATO-a, ja sam to ukinuo. Rekli su mi da neće moći iznad dva posta, ali evo ja sam uspio i sada plaćaju pet posto."
"Mark, zapamti to..."
"Ja ne želim koristiti silu, samo želim Grenland, koji je pripadao nama. Od NATO-a nismo dobili ništa, osim što smo zaštitili od Sovjetskog Saveza i sada Rusije. Ali ništa nismo dobili. Plaćali smo 100 posto NATO-a jer nitko nije plaćao. Sada samo želimo vlasništvo nad Grenlandom. Jer pravno bez vlasništva ne možete braniti. Tko dovraga želi leasingom braniti veliki komad leda? Od Danske samo želimo, iz razloga nacionalne i međunarodne sigurnosni, da se izgradi tzv. Zlatna kupola koja će braniti sve nas, uključujući Kanadu. I oni bi trebali biti zahvalni jer puno toga besplatnog dobivaju od nas. Mark (Carney), idući puta kada ćeš davati izjave, zapamti to."
Trump zatim tvrdi da bi SAD trebao imati najniže kamatne stope na svijetu – jer, kako kaže, „bez nas“ druge zemlje ne bi imale ništa.
Potom napada ulagače zbog toga što spuštaju burzovne indekse unatoč, kako kaže, izvrsnim ekonomskim vijestima, jer smatraju da će kamatne stope rasti.
"Moraju zaustaviti rat u Ukrajini, gubimo previše duša. Ja to želim zaustaviti, želim pomoći Europi. Prije Grenlanda su me obožavali, tepali su mi 'tatica', a sada sam grozno ljudsko biće. A samo želim komad leda. To je malena molba u odnosu na ono što smo desetljećima pružali. Problem NATO-a je taj da ćemo mi biti 100 posto uz njih, ali nisam siguran da će oni biti uz nas, da nas netko napadne. Uz sav novac, krv, znoj i suze koje smo uložili, nisam siguran da bi bili uz nas."
"Dakle, želimo komad leda zbog zaštite svijeta, a oni nam ga ne daju. Imaju izbor; mogu reći da, mi ćemo biti zahvalni, mogu reći i ne, ali mi ćemo to onda zapamtiti. Snažna i sigurna Amerika znači i snažan i siguran NATO."
"Jučer sam gledamo Macrona s divnim naočalama - što je to bilo, pobogu? Gledao sam ga kako glumi opakog frajera."
"Kako bih pomogao našim građanima da se oporavi od te katastrofe koju je izazvao taj strašan predsjednik Biden, tražim pomoć od Kongresa da se smanje kamatne stope. Osigurat ću i da SAD ostane kriptoprijestolnica svijeta. Osigurat ću nove načine da Amerikanci ostvare financijsku slobodu. Mi smo ovladali tim tržištem. Biden je bio protiv toga do izbora, ali tada je bilo prekasno. Ono što je važnije, moramo onemogućiti Kinu da ovlada tim tržištem"
"SAD drži cijeli svijet na površini. Zbog nas su svi imućni. Osim toga, bez naše najsnažnije i najmoćnije vojske na svijetu ne biste se mogli obraniti od prijetnji."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare