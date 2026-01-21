O VEZANJU IZBORA SUDACA
Puhovski: Plenković je lupio u Milanovićevom stilu nešto što nije trebao
Politički analitičar Žarko Puhovski je u N1 studiju uživo s našom Ninom Kljenak komentirao sastanak HDZ-a sa SDP-om i Možemo oko uvjetovanja imenovanja čelne osobe Vrhovnog suda s izborom troje sudaca USUD-a
Podsjećamo, danas je uoči sjednice Odbora za pravosuđe održan prvi sastanak pregovaračkih timova HDZ-a i lijeve oporbe predvođene SDP-om i Klubom Možemo! zbog HDZ-ova uvjeta da se imenovanje čelne osobe Vrhovnog suda veže uz izbor preostala tri ustavna suca, tako da dva predloži parlamentarna većina, a jednoga oporba. Nakon sastanka, Saborski Odbor za pravosuđe odgodio je glasanje o kandidatu za čelnika Vrhovnoga suda jer na sjednici nije bilo kvoruma zbog nedolaska zastupnika vladajuće većine.
Žarko Puhovski je održani sastanak HDZ-a i lijeve oporbe predvođene SDP-om i Klubom Možemo, kao i njihove izjave nakon sastanka, komentirao na sljedeći način:
"Sve je jasno. Oni imaju jednu zajedničku točku - a to je prostačka uporaba hrvatskog jezika. I jedni i drugi kažu da su iskomunicirali. Ne znam koji je to glagol, iskomunicirati", jer ono što se dogodilo, tumači Puhovski, jest to da su se dogovorili da nema dogovora.
"A nema dogovora zato što je nastala, citiramo premijera, jedna 'ne-tema'. Naime, jedni govore o konsenzusu, drugi govore o većini, ali i jedno i drugo se svodi na to imate većinu u parlamentu koja ne može bez manjine. Dakle, postoji međusobno ucjenjivanje."
"Plenković je lupio u Milanovićevom stilu nešto što nije trebao, jer nam je rekao istinu o onom što se događalo zadnjih 20 godina, i sada se svi skandaliziraju.
Međutim, istina je da Sabor odlučuje i o predsjedniku Vrhovnog suda i o troje članova Ustavnog suda, i da se to ne može postići kada je riječ o dvotrećinskoj većini drugačije nego dogovorom stranaka. Parlament ne može drugačije nego dogovorom osim ako nemate dvotrećinsku većinu, a to nitko nema."
"Vi imate recimo u Njemačkoj model, svoj dio ima CDU, CSU, a svoj dio SPD, i to je zadano, ali ono što je kod njih fino napravljeno, a kod nas propušteno napraviti, imaju parni broj članova Ustavnog suda, tako da nema većine nego se oni moraju dogovoriti. Da sam ja u SDP-u ja bih ucjenjivao doista, sve pristajem, na što god HDZ traži, uz uvjet da oni pristanu na ustavnu promjenu da Ustavni sud ima parni broj članova, i onda se može razgovarati normalno, onda ćete imati vi svoje, mi svoje."
Puhovski je upitan da komentira činjenicu da su SDP i Možemo kazali da neće dozvoliti vezanje izbora sudaca, dok je HDZ svojim nedolaskom na Odbor poručio upravo suprotno, iako su sudjelovali na sastanku prije održavanja Odbora.
"Oni su morali znati da ovo 'iskomuniciranje' neće uspjeti, ali valjda su htjeli pokazati dobru volju, i to im možda treba uzeti za dobro. Ali što se događa? HDZ doista sabotira ustavnu ovlast predsjednika Republike, o tome nema spora. Ustavna ovlast predsjednika Republike jest da predlaže predsjednika Vrhovnog suda, oni mu ne daju ni da predloži. S druge strane, SDP sabotira ustavnu ovlast Sabora da bira Ustavni sud. Imamo dva ovna na brvnu koji jedan drugog sabotiraju, i to sabotiranje se može produžiti na godine."
