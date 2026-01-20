Habijan o vezanim imenovanjima sudaca: To nije opstrukcija

Ne slaže se s time da je riječ o opstrukciji to što HDZ predlaže da se paralelno izaberu ustavni suci i čelna osoba Vrhovnoga suda. "To nije opstrukcija, nego nuđenje rješenja u situaciji u kojoj gotovo godinu i pol imamo upražnjene bitne funkcije, Vrhovni sud i upražnjena mjesta na Ustavnom sudu. Ovo je prijedlog rješenja da iz te pozicije izađemo”, rekao je te ponovio kako od oporbe očekuje da pokaže zdrav razum.