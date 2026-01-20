Habijan o vezanim imenovanjima sudaca: To nije opstrukcija

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan nužnim je ocijenio popunjavanje upražnjenih mjesta u Vrhovnom sudu i na Ustavnom sudu, poručivši u utorak da očekuje nastavak dosadašnje prakse dogovora dviju najvećih parlamentarnih stranaka.
Vrhovni sud kao najviše tijelo, Ustavni kao četvrti stup vlasti
"Važno je da Vrhovni sud kao najviše pravosudno tijelo bude popunjen, ali i da Ustavni sud kao četvrti stup vlasti bude popunjen”, poručio je Habijan u izjavi novinarima u Zaprešiću upitan za komentar prijepora vezanih uz hodogram izbora sudaca na Ustavnom sudu i čelne osobe Vrhovnog suda.
Mislim da se i oporba slaže da je ta mjesta potrebno što prije popuniti, dodao je, a očekuje, kako je rekao, zdrav razum i da se nastavi način izbora ustavnih sudaca koji je dosad bio uobičajen.
Način izbora ustavnih sudaca nije specifičnost Hrvatske, nego uobičajena praksa zapadnih demokracija, rekao je. "Uvijek navodim primjer Njemačke, gdje po načelu proporcionalnosti dvije najveće parlamentarne stranke sudjeluju u predlaganju ustavnih sudaca”, dodao je Habijan.
Način predlaganja mora odražavati volju birača iskazanu na parlamentarnim izborima, a pritom je ključno i da svi kandidati, neovisno o tome tko ih predlaže, ispunjavaju zakonom propisane uvjete. "Prije svega moraju biti stručni. Ne bi bilo dobro da se u tim razgovorima dovodi u pitanje njihova stručnost. Stručnost i iskustvo su ključni, a način predlaganja je od toga odvojen”, rekao je.
"To nije opstrukcija"
Ne slaže se s time da je riječ o opstrukciji to što HDZ predlaže da se paralelno izaberu ustavni suci i čelna osoba Vrhovnoga suda. "To nije opstrukcija, nego nuđenje rješenja u situaciji u kojoj gotovo godinu i pol imamo upražnjene bitne funkcije, Vrhovni sud i upražnjena mjesta na Ustavnom sudu. Ovo je prijedlog rješenja da iz te pozicije izađemo”, rekao je te ponovio kako od oporbe očekuje da pokaže zdrav razum.
Guverneru Hrvatske narodne banke Borisu Vujčiću čestitao je na službenoj nominaciji za potpredsjednika Europske središnje banke. "To je rezultat njegova rada i rada njegova tima u vrlo izazovnim okolnostima”, rekao je.
Habijan je u Zaprešiću nazočio otvorenju novoobnovljene zgrada javne namjene u kojoj je ponovno s radom u siječnju započela Stalna služba Općinskog suda u Novom Zagrebu, nakon protupotresne konstrukcijske obnove.
