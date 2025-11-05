Hajdaš Dončić: Andrej Plenković je kukavica, boji se radikalne desnice

Time je samo potvrdio ono što se već zna: Andrej Plenković je kukavica. Boji se radikalne desnice, strahuje za opstojnost svoje koalicije i izbjegava imenovati one koji ugrožavaju sigurnost građana. Dok institucije kojima upravlja šute i ne reagiraju, nasilje i ekstremizam postaju prihvatljiv oblik političkog izraza, a Hrvatska tone u bezakonje. Dok ulice preplavljuje ekstremizam, Plenković se bavi PR-om. Dok on minorizira problem kako bi umanjio svoju odgovornost, pojedini lokalni HDZ-ovci čak javno brane napadače na ustavni poredak. To je opasna situacija koja prijeti eskalirati, ali Plenković bira baviti se ušminkavanjem stvarnosti.