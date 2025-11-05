Hajdaš Dončić: Andrej Plenković je kukavica, boji se radikalne desnice

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić danas se priopćenjem obrušio na premijera Andreja Plenkovića
Premijer Plenković jučer je, podsjetimo, oštro osudio događaj u Splitu.
"Incident u kojem su sudjelovali pripadnici navijačke skupine i još neke osobe grubo je kršenje prava manjina, grubo je nastranje na srpsku manjinu u Hrvatskoj i to mahom na malodobnu djecu i starije osobe. Nema mjesta u Hrvatskoj za zakon ulice", kazao je premijer pa se dotaknuo i ljevice.
Danas se stoga oglasio i šef SDP-a, čije priopćenje donosimo u nastavku:
"Premijer Andrej Plenković na jučerašnjoj konferenciji za medije još jednom je pokazao da nema hrabrosti suočiti se s problemom koji prijeti temeljnim vrijednostima ove zemlje. Umjesto da javnosti jasno kaže kako će nas zaštititi od nasilnika koji uzimaju zakon u svoje ruke, sazvao je konferenciju da brani svoj lik i djelo. Umjesto odgovora na pitanje tko stoji iza organiziranih ispada maskiranih grupa na građane i tko prijeti ustavnom poretku, Plenković je - po dobrom starom običaju - lopticu prebacio na “političku ljevicu”.
Time je samo potvrdio ono što se već zna: Andrej Plenković je kukavica. Boji se radikalne desnice, strahuje za opstojnost svoje koalicije i izbjegava imenovati one koji ugrožavaju sigurnost građana. Dok institucije kojima upravlja šute i ne reagiraju, nasilje i ekstremizam postaju prihvatljiv oblik političkog izraza, a Hrvatska tone u bezakonje. Dok ulice preplavljuje ekstremizam, Plenković se bavi PR-om. Dok on minorizira problem kako bi umanjio svoju odgovornost, pojedini lokalni HDZ-ovci čak javno brane napadače na ustavni poredak. To je opasna situacija koja prijeti eskalirati, ali Plenković bira baviti se ušminkavanjem stvarnosti.
Premijer koji u rukama ima sve poluge vlasti tako pokazuje da ih ne koristi za obranu demokracije, nego za vlastitu političku zaštitu. U trenutku kad bi trebao stati pred građane kao državnik, on bira ulogu komentatora koji krivnju traži drugdje. Tako se ne ponaša vođa, nego netko tko se boji onih koji su mu postali stvarni gospodari političkog terena.
Njegova nemoć nije slučajna: to je izbor. Jer svaka jasna osuda radikalne desnice značila bi sukob s vlastitim političkim partnerima. A za taj sukob on nema hrabrosti. Zato šuti. Zato se skriva. Zato i jest - kukavica.
Plenković je kukavica i talac radikalizacije za koju je sam odgovoran. I sve dok se boji jasno reći tko prijeti ovoj zemlji, on ostaje ono što jest: čovjek koji pred mrakom zatvara oči i od njega bježi, umjesto da ga zaustavi.
I dok Hrvatska tone u mrak, Plenković pokušava zadržati privid stabilnosti. Ali nema stabilnosti u zemlji u kojoj šute institucije, a viču ekstremisti. To je raspad pristojne države.
I za taj je raspad suodgovoran upravo onaj koji ga je trebao spriječiti - Andrej Plenković", piše Dončić.
