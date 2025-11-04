UŽIVO OD 14:30
USKORO UŽIVO / Premijer Plenković najavio obraćanje zbog događaja u Splitu
Predsjednik Vlade Andrej Plenković će u 14.30 h dati izjavu za medije u Banskim dvorima. Povod je incident u Splitu, u kojem su mlađe, maskirane muške osobe prekinule program Dana srpske kulture.
Podsjetimo, kulturni program Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", koji se trebao održati u ponedjeljak navečer u prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu, prekinut je nakon što je u prostorije upala skupina maskiranih muškaraca.
"Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tijekom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne."
Isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mjesta u hrvatskom društvu, napisao je Plenković sinoć u objavi na X-u.
Andrej Plenković najavio je obraćanje medijima, a sve pratimo UŽIVO na N1.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
