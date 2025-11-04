Oglas

UŽIVO OD 14:30

USKORO UŽIVO / Premijer Plenković najavio obraćanje zbog događaja u Splitu

author
N1 Hrvatska
|
04. stu. 2025. 11:42
PXL_250225_128894600.jpg
Slavko Midzor / Pixsell

Predsjednik Vlade Andrej Plenković će u 14.30 h dati izjavu za medije u Banskim dvorima. Povod je incident u Splitu, u kojem su mlađe, maskirane muške osobe prekinule program Dana srpske kulture.

Oglas

Podsjetimo, kulturni program Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", koji se trebao održati u ponedjeljak navečer u prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu, prekinut je nakon što je u prostorije upala skupina maskiranih muškaraca.

"Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tijekom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne."

Isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mjesta u hrvatskom društvu, napisao je Plenković sinoć u objavi na X-u.

Andrej Plenković najavio je obraćanje medijima, a sve pratimo UŽIVO na N1.

Uskoro više...

Teme
Andrej Plenković dani srpske kulture

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (5)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (5)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ