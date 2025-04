Hajdaš Dončić optimističan, otkrio što očekuje od lokalnih izbora

Podijeli :

N1 / Ivan Hrstić

Hrvatska zaslužuje val dobrih promjena koje su počele s predsjedničkim izborima, mislim da će SDP nakon lokalnih izbora imati veći broj gradova, općina i županija nego do sada, izjavio je u četvrtak predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Šef SDP-a u Maruševec je stigao kako bi pružio potporu stranačkom kandidatu Mariju Klapši u borbi za drugi mandat na čelu Općine Maruševec i tom prigodom poručio da prikupljanje potpisa za njihove kandidate diljem Hrvatske ide dobro.

Upravo te promjene trebaju biti motiv SDP-ovim kandidatima na lokalnim izborima, a Hajdaš Dončić kaže kako želi da kampanja prođe mirno, osobito u manjim sredinama, jer i nakon kampanje “ljudi si opet moraju pogledati u oči i razgovarati, mislim da nema potrebe za nekim grubim riječima”.

„Takav je Neven Bosilj, a svašta se pisalo o njemu, i to baš namjerno pred izbore. Dolaze i kod nas u SDP različite priče o nekim našim kandidatima, ja to bacam sve u smeće, o tome se ne razgovara u dva, tri tjedna kampanje jer to nema smisla. Vjerujem u dobar rezultat i mislim da će SDP imati veći broj gradova, općina i županija nego što je imao do sada”, naglasio je.

Spomenuvši brojne jedinice lokalne samouprave u kojima SDP izlazi na izbore samostalno ili sa svojim partnerima, Hajdaš Dončić je izjavio da su svi njihovi kandidatkinje i kandidati izašli iz svoje zone komfora i na prvo mjesto stavili javni interes.

„Takav je i Mario Klapša, on ide na drugi mandat jer želi potvrditi sve projekte koje je započeo u prvom mandatu i jer javno dobro stavlja na prvo mjesto”, rekao je.

Šef SDP-a izrazio je uvjerenje u Klapšinu pobjedu i izvrsnu suradnju s budućim varaždinskim županom Brunom Isterom, također SDP-ovim kandidatom.

“Vjerujem u njihov zajednički uspjeh jer Varaždinska županija nakon Stričaka zaslužuje veliki zaokret”, poručio je Hajdaš Dončić.

