Hajdaš Dončić: Plenković samo reže vrpce i otvara zgrade i dvorane

„On nije otvorio pravosuđe, on ga je zabetonirao s Turudićem, ne otvara nova radna mjesta, posebno ne u poljoprivredi, a uvozimo za dvije milijarde eura hrane. On ne brine o umirovljenicima i daje im mrvice, dok istovremeno i banke i trgovački lanci ostvaruju ekstra profit. To je Hrvatska u kojoj mi danas živimo i protiv takvog Plenkovića ću se ja boriti dok mi živo srce bije”, naglasio je Hajdaš Dončić.