OBAVIJEST VOZAČIMA

HAK: Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru i sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Hina
25. pro. 2025. 10:31
snijeg, autocesta
Goran Kovacic/PIXSELL/Ilustracija

Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a zbog olujnog vjetra ograničenja su za pojedine skupine vozila u priobalju, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na cestama u Lici i Gorskom kotaru te pojedinim cestama Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu Hrvatske, a zbog niskih temperatura moguća je poledica Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu vožnje uvjetima na cestama te na put ne kreću bez zimske opreme.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca kroz Gorski kotar iz unutrašnjosti prema Rijeci i Istri te obrnuto.

Autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik zbog jakog vjetra otvorena je samo za osobna vozila između čvorova Sveti Rok i Rovanjska. Obilazak za ostale skupine je državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca

Na A3 Bregana-Lipovac kolona teretnih vozila ispred graničnog prijelaza Bajakovo na kolniku u smjeru Lipovca, dugačka je 10 km.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:

﻿trajektne linije: Lopar-Valbiska i Brestova-Porozina;

katamaranska linija: Ubli-Vela Luka-Hvar-Split;﻿

brodska linija: Zadar-Preko.

