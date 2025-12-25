Kakvo nas vrijeme čeka tijekom Božića? Evo kad će prestati padati kiša

U petak će na kopnu još biti zaostalih oblaka, nakon čega slijedi stabilnije, suho i hladno razdoblje, uz mogućnost jutarnje magle. Od subote se očekuje znatno više sunca i vedrine, no jutra će biti sve hladnija, često s minusima, dok se dnevne temperature neće bitno mijenjati. Vrijeme će biti primjereno kraju godine, možda i koji stupanj hladnije od prosjeka.