Kakvo nas vrijeme čeka tijekom Božića? Evo kad će prestati padati kiša

Iako su posljednjih godina Božići sve češće neuobičajeno topli, ove nas godine vrijeme ipak vraća u okvire tipične zime. Još uvijek osjećamo utjecaj sredozemne ciklone koja se sporo povlači, pritom neuobičajeno skrećući prema zapadu, dok se istodobno sa sjeveroistoka kontinenta jača anticiklona i prema našim krajevima dovodi hladniji zrak. Zbog izražene razlike u tlaku zraka nastavlja se razdoblje pojačanog vjetra, a uz Jadran su na snazi i upozorenja.
Oglas
Božićno jutro na sjevernom i srednjem Jadranu obilježit će jaka do olujna bura, podno Velebita mjestimice i orkanska. Kako dan bude odmicao, vjetar će postupno čistiti naoblaku, ponajprije na jugu. Pravi zimski, snježni ugođaj zadržat će se u Gorskom kotaru i višim predjelima središnje Hrvatske, osobito uz slovensku granicu, a snijega može biti i u dijelovima Zagorja te Međimurja. Posvuda će biti hladno, dodatno naglašeno jakim vjetrom.
Tijekom poslijepodneva u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prevladavat će oblačno i tmurno vrijeme, no oborine će biti sve rjeđe. Sjeveroistočni vjetar oslabjet će na slab do umjeren, ali temperature ostaju niske, uglavnom između 1 i 4 °C.
Dalmaciju očekuje sve više sunčanih razdoblja
U istočnim krajevima povremeno je moguća slaba kiša ili susnježica, dok će u višim predjelima zapadne Slavonije padati snijeg. Navečer se očekuje prestanak oborina. Vjetar će puhati umjereno, mjestimice i jako iz smjera sjeveroistoka, prolazno s istoka, uz temperature oko 3 do 4 °C, prenosi RTL.
Dalmaciju očekuje sve više sunčanih razdoblja, a mjestimice i pretežno vedro vrijeme. Puhat će umjerena do jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima. Bit će svježe, a na vjetru i prohladno, s dnevnim temperaturama uglavnom između 12 i 15 °C, nešto nižima u zaobalju.
Na sjevernom Jadranu slijedi razvedravanje, no u Gorskom kotaru i Lici zadržat će se oblačno uz povremeni slab snijeg. Bura će neznatno oslabjeti, ali u Velebitskom kanalu, osobito na južnom dijelu, i dalje su mogući orkanski udari. Zbog bure osjet hladnoće bit će izražen, ponegdje i jači nego u gorju.
U petak će na kopnu još biti zaostalih oblaka, nakon čega slijedi stabilnije, suho i hladno razdoblje, uz mogućnost jutarnje magle. Od subote se očekuje znatno više sunca i vedrine, no jutra će biti sve hladnija, često s minusima, dok se dnevne temperature neće bitno mijenjati. Vrijeme će biti primjereno kraju godine, možda i koji stupanj hladnije od prosjeka.
Na Jadranu će prevladavati sunčano i vedro, uz temperature koje će isprva biti malo iznad prosjeka, a potom se približiti uobičajenima za kraj prosinca. Bura ili tramontana bit će česte, a na olujne udare treba računati još u petak te prolazno i u nedjelju.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas