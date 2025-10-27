Većinski vijećnici u varaždinskoj Županijskoj skupštini HDZ-a i HSLS-SUS-a su poručili da je to pokušaj stvaranja afere gdje je nema i politički cirkus oporbe, a župan Anđelko Stričak u očitovanju je naglasio kako se o izvješćima zdravstvenih ustanova raspravljalo u srpnju ove godine i „nema potrebe o tome ponovno raspravljati, a kamo li sazivati sjednicu po hitnom postupku”.