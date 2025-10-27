NOVI ŠEF ZAGREBAČKOG HDZ-a
Analitičar o Matijeviću: "Krenuo je s copy-paste retorikom, s kojom je njegov prethodnik izgubio izbore"
U nedjelju je HDZ održao unutarstranačke izbore za nove predsjednike gradskih organizacija, pa tako i u Zagrebu gdje je prema izbornom modelu jedan član - jedan glas, a u ovom slučaju i - jedan kandidat, pobijedio Ivan Matijević.
Doduše, u protukampanji za šefa zagrebačkog HDZ-a bila su još dvojica kandidata, Ivan Kostopeč i Ivan Kujundžić, no Kostopeč je odustao već prije podnošenja službene kandidature, a Kujundžić nije uspio skupiti dovoljan broj potpisa.
Time je treći Ivan, inače državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, postao novi predsjednik GO HDZ-a naslijedivši Mislava Hermana.
U prvom nastupu ideologija u prvom planu
U nastupnom obraćanju novinarima u nedjelju, Ivan Matijević je s novoizabranim timom najavio borbu protiv "ekstremno lijeve sekte koja više od četiri godine upravlja Zagrebom".
Poručio je i da HDZ može preuzeti upravljanje u Zagrebu s konkretnim rješenjima koji muče građane, a koje, po njegovom mišljenju, aktualna gradska vlast "ne zna rješavati, nego stalno gura neke ideološke teme".
Za Možemo! je Matijević još ustvrdio da u Zagrebu želi hrvatski kršćanski identitet zamijeniti woke ideologijom te ih prozvao i za "pokušaje razaranja obitelji".
"Zagreb je srednjoeuropski grad i povratak nekakvih sjena prošlosti i zvijezda petokraka kao vodilje u Zagrebu su nam neprihvatljive", poručio je.
Ima li HDZ prođu u Zagrebu?
Ima li HDZ s retorikom koja proljetos na lokalnim izborima nije prošla Matijevićevom prethodniku Hermanu, prođu u Zagrebu gdje je na vlasti posljednji put bio prije četvrt stoljeća, pitali smo političkog analitičara i komunikacijskog stručnjaka Maru Alavanju.
On iz prvog Matijevićevog nastupa iščitava nastavak kampanje Mislava Hermana s ovogodišnjih lokalnih izbora, koja nije dala rezultate.
"Po meni, to nije zdrava osnova na kojoj ideš graditi potpuno novu priču ponavljajući iste etikete i amerikanizirane fore u komunikaciji, a koje u Zagrebu još uvijek ne padaju na plodno tlo. Retorika koju smo čuli u prvom Matijevićevom nastupu copy-paste je Hermanove retorike u kampanji koju je radikalizirao kako bi izbio ispred Marije Selak Raspudić", smatra Alavanja.
"Nije ni član Gradske skupštine"
Nisu to jedini potencijalni izazovi za novog šefa zagrebačkog HDZ-a. Alavanja ih vidi još nekoliko.
"Matijević je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, a dobio je najvažniju funkciju u podizanju zagrebačke organizacije. Hoće li on imati vremena za to? Je li izabran kao operativac koji mora posložiti strukturu gradske organizacije ili će biti kandidat za gradonačelnika? To su važna pitanja za lidera tako važne stranačke organizacije. Osim toga, Matijević nije član Gradske skupštine. Kako da se postavi kao lider gradske opozicije pored Selak Raspudić koja je, kako mi se čini, zauzela tu ulogu, ako nema taj prostor za nastupe? Da bi mogao nastupati na nekim gradskim temama i pozicionirati se kao eventualni budući kandidat za gradonačelnika, mislim da bi morao biti involviran u gradski skupštinski život", kaže naš sugovornik.
"Imaju potencijal, ali ne i jasnu ideju"
HDZ je u Zagrebu proteklih godina potrošio puno politički potentnih kadrova, barem kako su bili predstavljani. Jasen Mesić, Davor Filipović i Mislav Herman neki su od njih.
"HDZ u Zagrebu uvijek bolje prolazi na parlamentarnim, nego na lokalnim izborima. Pa ako dobro prolaze u izbornim jedinicama, očito imaju neki dobar potencijal, ali mislim da nemaju jasnu ideju kako premostiti taj jaz", kaže Alavanja.
Izborom Matijevića dovoljno rano prije sljedećih lokalnih izbora u Zagrebu, HDZ je dobio dovoljno vremena da izgradi konkurentnog lidera i gradonačelničkog kandidata. No Alavanja nije siguran može li Matijević biti takav konkurent sljedećem lijevom kandidatu budući da je Tomislav Tomašević najavio da neće ići u utrku za treći gradonačelnički mandat.
"Na izborima dobili kontrolabilne ljude"
"Pored posla državnog tajnika, što je operativnija funkcija od ministarske, ne znam koliko će Matijević imati vremena za rad na terenu koji je spomenuo u nedjelju nakon izbora. HDZ je iz ovog unutarstranačkog izbornog procesa u Zagrebu i drugdje dobio kontrolabilne ljude u smislu smjera kojim stranka želi ići. No nisam siguran jesu li dobili dovoljno u izbornom smislu i kolike su sebi dali šanse da naprave iskorak. Ili imaju neku potencijalnu opciju za gradonačelničkog kandidata u Zagrebu, možda kandidatkinju za koju još ne znamo. Budući da je Selak Raspudić liderica gradske oporbe, na njihovom bih mjestu isturio neku snažnu ženu koja i imala tri godine da se suprotstavlja Tomaševiću i nekom drugom pričom, a ne samo ideološkom", ustvrdio je Alavanja.
