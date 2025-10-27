Analitičar o Matijeviću: "Krenuo je s copy-paste retorikom, s kojom je njegov prethodnik izgubio izbore"

"Matijević je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, a dobio je najvažniju funkciju u podizanju zagrebačke organizacije. Hoće li on imati vremena za to? Je li izabran kao operativac koji mora posložiti strukturu gradske organizacije ili će biti kandidat za gradonačelnika? To su važna pitanja za lidera tako važne stranačke organizacije. Osim toga, Matijević nije član Gradske skupštine. Kako da se postavi kao lider gradske opozicije pored Selak Raspudić koja je, kako mi se čini, zauzela tu ulogu, ako nema taj prostor za nastupe? Da bi mogao nastupati na nekim gradskim temama i pozicionirati se kao eventualni budući kandidat za gradonačelnika, mislim da bi morao biti involviran u gradski skupštinski život", kaže naš sugovornik.