HDZ-ova županica: SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji

Nataša Tramišak je na konferencijiza novinare, koju je HDZ održao odmah nakon konferencije koju su održali SDP i Možemo u Osijeku, istaknula da je najveći od tih projekata završetak izgradnje koridora 5C, što je SDP-ova vlada prije 10 godina htjela izbrisati iz investicijskog plana Hrvatske i Hrvatskih autocesta.