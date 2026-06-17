Hajdaš Dončić Plenkoviću: Na što je potrošeno deset milijardi eura EU sredstava?

Najveći dobitnici inflacije su banke koje su zaradile ekstraprofit veći od dvije milijarde eura, jer su dobivale kamate na prekonoćne zapise kod HNB-a, što je Vlada mogla oporezovati, ali to nije napravila. A najveći gubitnici inflacije su umirovljenici i oni koji žive od svoga rada, a Plenković zamrzava primanja djelatnicima javnih službi što, uz inflaciju od pet posto, znači realni pad plaća od pet posto, upozorila je Benčić.