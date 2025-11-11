HEP i 3. maj sklopili nagodbu o tražbini

Stečajni postupak nad "starim" brodogradilištem 3. majem otvoren je na Trgovačkom sudu u Rijeci u svibnju. U rujnu je održano prvo ispitno i izvještajno ročište, a vjerovnici su prihvatili izvješće stečajnog upravitelja, u kojemu je procijenio kako imovina neće biti dostatna za pokriće tražbina te su se suglasili s unovčenjem pokretnina i odlukom da se poslovanje 3. maja neće nastavljati.