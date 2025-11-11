Oglas

stanari zabrinuti

Stiže velika promjena za zgrade: Rok istječe, suvlasnici moraju sudjelovati

N1 Info
11. stu. 2025. 06:37
ZGRADA, STANOVI, NEKRETNINE, BALKONI, STAMBENA POLITIKA
Pixabay/Ilustracija

Do kraja ove godine sve zgrade moraju imati OIB, kao pravna osoba

Lakše će se naplaćivati pričuva, usluge komunalnih poduzeća, ali i voditi sudski postupci. Zgrade s odvojenim ulazom - mogu se bilježiti i zasebno.

Rok istječe, a i stanari i upravitelji su zabrinuti. Posla je previše, ljudi premalo, a bez OIB-a neće biti ni državnih poticaja.

"Suvlasnici moraju proaktivno sudjelovati.

Upravitelj će organizirati dolazak u zgradu, popisivanje stanova, obilježavanje kako je to propisano u smjeru kazaljke na satu, zatim izrade skice posebnih dijelova zgrade da bi se to sve unijelo i podnijelo rješenje", objašnjava Zdravko Vladanović iz Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada u Zagrebu za Dnevnik Nove TV.

Upisom u registar zgrada od srpnja izdano je oko dvije tisuće OIB-a.

U obradi je još oko tisuću - daleko od broja svih zgrada i ulaza. Upravitelji koji su zaduženi za prijavu kažu - do roka neće stići.

Teme
OIB zgrada Pričuva Registar zgrada vlasnici stanova zgrade

