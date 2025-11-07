HND: Vrsaljko kriva jer se branila od muškarca koji ju je napao

Faktograf je obavio u petak da je sutkinja Općinskog suda u Zadru Maria Stopfer Mišetić presudila ranije danas da se Melita Vrsaljko nije imala pravo braniti kada ju je na radnom zadatku na ulici napao pijani muškarac te da je drugim riječima, presudila da su oboje jednako krivi za kršenje javnog reda i mira.