Pobuna Hajdukovaca, pozivaju na kontra prosvjed: "Split nikad nije bio dio terorističkog crnila, obisite bile zastave!"

Hajdukovci i Splićani koji se ne slažu s nasilnim prekidanjem kulturnih programa nacionalnih manjina sutra pozivaju sugrađane na kontra prosvjed.
Pozivaju sugrađane, kako kažu: "Protiv terorističkog smeća s kapuljačama, trenerkama i fantomkama u crnom, koji nikad nisu bili dio identiteta Splita ni Hajduka".
Njihov poziv, koji kruži porukama i društvenim mrežama, glasi:
"Ajmo ljudi, obucimo Split u bilo! Izvjesite bilu zastavu, maramu ili lancun na balkon, prozor ili teracu kao znak mira, pristojnosti i ljubavi prema svakom čovjeku. Bila je boja svetog Duje, čiste savjesti i originalnog Hajduka. Pokažimo da je Split grad koji zna voliti, a ne mrziti. #BilaZaMir #BilaZaSplit #GradKojiZnaVoljeti"
