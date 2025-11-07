Oglas

Pobuna Hajdukovaca, pozivaju na kontra prosvjed: "Split nikad nije bio dio terorističkog crnila, obisite bile zastave!"

N1 Info
07. stu. 2025. 20:00
Pogled na Torcidin mural s Marjana. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hajdukovci i Splićani koji se ne slažu s nasilnim prekidanjem kulturnih programa nacionalnih manjina sutra pozivaju sugrađane na kontra prosvjed.

Pozivaju sugrađane, kako kažu: "Protiv terorističkog smeća s kapuljačama, trenerkama i fantomkama u crnom, koji nikad nisu bili dio identiteta Splita ni Hajduka".

Njihov poziv, koji kruži porukama i društvenim mrežama, glasi:

"Ajmo ljudi, obucimo Split u bilo! Izvjesite bilu zastavu, maramu ili lancun na balkon, prozor ili teracu kao znak mira, pristojnosti i ljubavi prema svakom čovjeku. Bila je boja svetog Duje, čiste savjesti i originalnog Hajduka. Pokažimo da je Split grad koji zna voliti, a ne mrziti. #BilaZaMir #BilaZaSplit #GradKojiZnaVoljeti"

Teme
Hajduk Split Torcida dani srpske kulture

