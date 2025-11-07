Sutkinja presudila da su i novinarka Melita Vrsaljko i njen napadač jednako krivi

“Čovjek koji je prvo verbalno, a zatim i fizički napao Melitu, u prekršajnom postupku je to i priznao. Potvrdio je da je novinarku htio onemogućiti u snimanju na javnom mjestu, da je vikao i psovao te da ju je u konačnici zgrabio za ruku i oduzeo joj mobitel. To je potvrdio i jedini svjedok napada, a napad je zabilježen i videosnimkom. Policija je, istovremeno, utvrdila da je napadač bio pod utjecajem alkohola”, opisala je događaje sa suda Vanja Jurić, odvjetnica Melite Vrsaljko i udruge Faktograf.