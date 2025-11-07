Općinskog suda u Zadru
Sutkinja presudila da su i novinarka Melita Vrsaljko i njen napadač jednako krivi
Oboje su jednako krivi za kršenje javnog reda i mira, iako je Melitu najprije stariji muškarac napao na javnoj površini u Nadinu dok je radila novinarski posao, da bi je potom u domu napala i njegova kći.
Sutkinja Općinskog suda u Zadru Maria Stopfer Mišetić presudila je ranije danas da se Melita Vrsaljko, novinarka Faktografa i Klimatskog portala, nije imala pravo braniti kada ju je na radnom zadatku na ulici napao pijani muškarac.
Drugim riječima, presudila je da su oboje jednako krivi za kršenje javnog reda i mira.
Podsjetimo, Melita Vrsaljko, novinarka Faktografa i Klimatskog portala, fizički je dva put napadnuta dok je radila svoj posao u Nadinu kraj Zadra, u srpnju 2024. godine.
Najprije ju je stariji muškarac napao na javnoj površini u Nadinu, dok je prolazila pored divljeg deponija u nastajanju zajedno sa snimateljem s kojim radi na razvoju dokumentarnog filma u čijoj produkciji sudjeluje i udruga Faktograf.
Nešto kasnije napadnuta je još jednom, ovoga puta u svom domu, također u Nadinu. Kćer izvornog napadača ju je, nakon što je Vrsaljko otvorila ulazna vrata, počela udarati i pokušala joj oduzeti mobitel, kako piše Faktograf.hr
Cilj je bio spriječiti je u novinarskom radu
Cilj oba napada bio je spriječiti je u novinarskom radu, ali i zastrašiti i ušutkati – što su otac i kći pokušali fizičkim nasiljem, prijetnjama, oduzimanjem opreme te uznemiravanjem pozivima i porukama. Unatoč svjedocima i snimkama, policija je napade krivo okarakterizirala kao prekršaje protiv javnog reda i mira, uz navodnu “ravnopravnu” ulogu žrtve. Tu travestiju danas je nepravomoćno potvrdila i sutkinja Stopfer Mišetić. Ipak, uz podršku udruge Faktograf Vrsaljko je privatno kazneno prijavila svoje napadače.
“Čovjek koji je prvo verbalno, a zatim i fizički napao Melitu, u prekršajnom postupku je to i priznao. Potvrdio je da je novinarku htio onemogućiti u snimanju na javnom mjestu, da je vikao i psovao te da ju je u konačnici zgrabio za ruku i oduzeo joj mobitel. To je potvrdio i jedini svjedok napada, a napad je zabilježen i videosnimkom. Policija je, istovremeno, utvrdila da je napadač bio pod utjecajem alkohola”, opisala je događaje sa suda Vanja Jurić, odvjetnica Melite Vrsaljko i udruge Faktograf.
Jurić naglašava kako ova poruka suda može shvatiti puno šire od samo ovog jednog slučaja.
“Presuda kojom je Melita Vrsaljko, u ovim okolnostima, proglašena krivom za prekršaj protiv javnog reda i mira, poručuje svim ženama, žrtvama nasilja, da ne prijavljuju napade jer će biti proglašene krivima, jednako kao i napadači. Pravosudni sustav ženama poručuje i da se od fizičkog napada ne smiju braniti, jer će i same biti prekršajno gonjene i osuđene”, kaže Jurić.
Na sličan način presudu komentira i sama Melita Vrsaljko.
“Sutkinja Maria Stopfer Mišetić današnjom je presudom poslala poruku da se žena, koju na ulici bez povoda napadne pijani stariji muškarac, ne smije braniti. Nadamo se da ćemo u obrazloženju odluke dobiti objašnjenje što sam točno trebala učiniti u situaciji fizičkog napada — čekati da me prebiju? Važno je napomenuti i da je kći napadača već sljedeći dan došla na moja vrata i pokušala me gušiti, a ODO Zadar i dalje, preko godinu dana, odbija donijeti rješenje o kaznenoj prijavi protiv nje”, rekla je Melita.
Vanja Jurić: Presuda nije ni logična ni zakonita niti pravična
Dodatno, odvjetnica Jurić potvrđuje nelogičnost ove presude.
“Pravnog objašnjenja za ovakvu odluku Općinskog suda u Zadru, nažalost, nema jer presuda nije ni logična ni zakonita niti pravična. Kao braniteljica Melite Vrsaljko sigurno ću podnijeti žalbu, a s pravnim lijekovima ćemo nastaviti i na svim drugim instancama”, zaključuje Jurić.
U ime udruge Faktograf, izdavača portala Faktograf.hr i Klimatskog portala, izvršna direktorica Ana Brakus, potvrdila je te riječi.
“Meliti ćemo u narednim tjednima, mjesecima, ako treba i godinama, pružati svu moguću pomoć i podršku u ovoj pravnoj bitci. Sve dok ne dođemo do trenutka gdje sutkinje ili suci ne prestanu sudjelovati u sramotnom izjednačavanju žrtvi i nasilnika, nemamo nikakvu namjeru prestati.”
