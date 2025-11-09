počelo postavljanje portala
Pitali smo HAC kad će početi nova naplata cestarine i hoće li pojeftiniti? Evo odgovora
U utorak su počeli radovi na postavljanju prvih sedam od ukupno 212 portala za očitanje registracija u sklopu novog sustava naplate cestarine Crolibertas koji bi na autocestama u Hrvatskoj trebao biti uspostavljen do rujna sljedeće godine, a u funkciji od početka 2027. godine.
Da su radovi na trasi autoceste A3 od Popovače do Novske započeli, potvrdili su nam iz Hrvatskih autocesta (HAC) kazavši kako obuhvaćaju ugradnju napredne IT opreme i uspostavu sustava u 'backoffice' centrima za obradu podataka.
"Paralelno s postavljanjem portala s opremom (kamere, antene), obavljat će se i testiranja kako bi se osigurala funkcionalnost svakog segmenta. Nakon završetka implementacije svih portala i povezane opreme, uslijedit će sveobuhvatna testiranja cijelog sustava na razini mreže", kažu u HAC-u.
Hoće li naplata početi odmah?
Prvi portali koji će 'skenirati' registracijske tablice vozila i omogućiti automatsku beskontaktnu naplatu cestarine postavljaju se na dionicama od Popovače do Novske na najprometnijoj autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac.
Tri će biti postavljena na trasama Popovača–Kutina, Kutina–Lipovljani i Lipovljani–Novska, a četiri u zonama ulaska na autocestu kod Popovače, Kutine, Lipovljana i Novske, odnosno na lokacijama sadašnjih naplatnih postaja.
A nakon što je početkom tjedna najavljen početak postavljanja portala na dionicama, javilo nam se nekoliko čitatelja iz Kutine i Novske kazavši kako im nije posve jasno hoće li, primjerice za putovanje od Kutine do Zagreba, morati plaćati cestarinu u novom sustavu čim prvi portali budu postavljeni.
"Naplata tek po dovršetku projekta"
"Ako iz Kutine vozim u Zagreb hoće li mi taj portal 'snimiti' registraciju i naplatiti cestarinu na dionici do Popovače čim ga postave? I hoću li onda daljnju vožnju od Popovače do Zagreba platiti kao do sada, ručno na naplatnim kućicama", pitao je jedan čitatelj naglasivši da nema ENC uređaj.
Njegovo pitanje preusmjerili smo HAC-u gdje su nam pojasnili da će "korisnici cestarinu plaćati putem novog sustava naplate cestarine po dovršetku cjelokupnog projekta".
Dakle, dok ne bude postavljeno svih 212 portala duž autocestovne mreže u Hrvatskoj, već postavljeni portali neće biti u funkciji, a naplata će se obavljati kao i do sada.
Kako će funkcionirati Crolibertas?
Na stranicama HAC-a stoji da će sustav Crolibertas biti uveden na svim autocestama u Republici Hrvatskoj kojima upravljaju HAC, Bina Istra i Autocesta Zagreb-Macelj. Sustav se temelji na konceptu vožnje bez zaustavljanja, odnosno slobodnom protoku vozila.
Sustav zajednički postavljaju slovačka tvrtka SkyToll i češki TollNet, a vrijednost projekta je oko 80 milijuna eura bez PDV-a, osiguranih putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Crolibertas će omogućiti beskontaktnu naplatu cestarine za osobna i teretna vozila elektroničkim putem pomoću dvije već provjerene tehnologije. Jedna je ALPR koja je usmjerena na naplatu cestarine korisnicima lakih vozila te prepoznaje registarske pločice vozila i vrši nadzor plaćanja cestarine svih vozila. Druga je DSRC tehnologija putem koje će se obavljati naplata cestarine korisnicima ENC uređaja.
Vozači koji nemaju ENC uređaje morat će se prijaviti u sustav preko računala ili mobitela upisivanjem registracijske oznake vozila i broja bankovnog računa s kojeg će sustav 'skidati' iznos cestarine. Za vožnju bez prijave u sustav predviđena je kazna u iznosu od 120 eura.
Hoće li cestarina pojeftiniti?
Budući da bi uvođenje sustava beskontaktne naplate cestarine trebalo smanjiti operativne troškove koje sada nosi ručna naplata - neće više biti potrebe za naplatnim kućicama i zaposlenicima u njima - pitali smo HAC razmatra li se pojeftinjenje cestarine nakon uspostave Crolibertasa.
"Hrvatske autoceste d.o.o. provode detaljnu analizu, koja uključuje preispitivanje svih troškova i prihoda postojećeg i novog sustava, po pojedinim autocestama i dionicama. Također se sagledavaju europska praksa i zahtjevi EU propisa u području naplate cestarine. Razradit će se više varijanti i modela, procijeniti njihovi ekonomski i financijski pokazatelji, sve kako bi se došlo do optimalnog tarifnog modela i prihvatljivog načina/dinamike njegove uspostave, uvažavajući interese upravitelja autoceste te interese građana i gospodarstva", stoji u odgovoru iz HAC-a koji očito iziskuje ponovno postavljanje istog pitanja kada postavljanje sustava Crolibertas bude pri kraju.
