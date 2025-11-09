Pitali smo HAC kad će početi nova naplata cestarine i hoće li pojeftiniti? Evo odgovora

"Hrvatske autoceste d.o.o. provode detaljnu analizu, koja uključuje preispitivanje svih troškova i prihoda postojećeg i novog sustava, po pojedinim autocestama i dionicama. Također se sagledavaju europska praksa i zahtjevi EU propisa u području naplate cestarine. Razradit će se više varijanti i modela, procijeniti njihovi ekonomski i financijski pokazatelji, sve kako bi se došlo do optimalnog tarifnog modela i prihvatljivog načina/dinamike njegove uspostave, uvažavajući interese upravitelja autoceste te interese građana i gospodarstva", stoji u odgovoru iz HAC-a koji očito iziskuje ponovno postavljanje istog pitanja kada postavljanje sustava Crolibertas bude pri kraju.