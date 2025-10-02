Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić bila je gošća N1 Studija uživo kod Ivana Hrstića gdje je komentirala hrvatski stav oko Palestine.
"Naravno da se svi nadamo mirnom rješenju i što skorijem prekidu sukoba i na tom tragu gotovo bude neugodno stalno se morati opravdavati ako niste jedan od aktivista koji stoje u prvom redu. Mene zanima koji je tu hrvatski vanjskopolitički interes i kako ćemo iz ovog svega izaći"", kaže Selak Raspudić.
Hrvatski stav o Palestini, smatra, ne može nešto radikalno promijeniti.
"Bliski istok je oduvijek bio sjecište moći i prikaza moći zapadnih sila i to se i sada događa. Hrvatska u tome nema toliko snažnu ulogu niti njezin stav može nešto radikalno promijeniti", govori.
"Moraliziranje ovakvim temama smatram pa čak i degutantnim zato što uzimanje u usta stradanja nekoga tko je tako daleko, kao da to tebe čini pritom boljim čovjekom, je u krajnjoj liniji perfidan pokušaj uzdizanja vlastite osobnosti i političke opcije. Ne može se s tuđim stradanjima tako olako šamarati one koji misle drugačije jer ona nisu sredstvo u bilo čijoj političkoj borbi", zaključila je Selak Raspudić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
