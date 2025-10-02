"Moraliziranje ovakvim temama smatram pa čak i degutantnim zato što uzimanje u usta stradanja nekoga tko je tako daleko, kao da to tebe čini pritom boljim čovjekom, je u krajnjoj liniji perfidan pokušaj uzdizanja vlastite osobnosti i političke opcije. Ne može se s tuđim stradanjima tako olako šamarati one koji misle drugačije jer ona nisu sredstvo u bilo čijoj političkoj borbi", zaključila je Selak Raspudić.