PRIZNANJE PALESTINE

Marija Selak Raspudić: Ne može se tuđim stradanjima tako olako šamarati one koji misle drugačije

author
N1 Info
|
02. lis. 2025. 12:27
Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić bila je gošća N1 Studija uživo kod Ivana Hrstića gdje je komentirala hrvatski stav oko Palestine.

"Naravno da se svi nadamo mirnom rješenju i što skorijem prekidu sukoba i na tom tragu gotovo bude neugodno stalno se morati opravdavati ako niste jedan od aktivista koji stoje u prvom redu. Mene zanima koji je tu hrvatski vanjskopolitički interes i kako ćemo iz ovog svega izaći"", kaže Selak Raspudić.

Hrvatski stav o Palestini, smatra, ne može nešto radikalno promijeniti.

"Bliski istok je oduvijek bio sjecište moći i prikaza moći zapadnih sila i to se i sada događa. Hrvatska u tome nema toliko snažnu ulogu niti njezin stav može nešto radikalno promijeniti", govori.

"Moraliziranje ovakvim temama smatram pa čak i degutantnim zato što uzimanje u usta stradanja nekoga tko je tako daleko, kao da to tebe čini pritom boljim čovjekom, je u krajnjoj liniji perfidan pokušaj uzdizanja vlastite osobnosti i političke opcije. Ne može se s tuđim stradanjima tako olako šamarati one koji misle drugačije jer ona nisu sredstvo u bilo čijoj političkoj borbi", zaključila je Selak Raspudić.

Teme
Marija Selak Raspudić Priznanje Palestine

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

