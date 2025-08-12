stali uz navijačke skupine
HOS stao uz navijačke skupine: "Koga se više napada nego nas?"
Hrvatske obrambene snage (HOS) u utorak su na svom službenom Facebook profilu objavile poruku podrške hrvatskim navijačkim skupinama, apelirajući da ih se ne napada putem medija.
Na čelu mimohoda navijačkih skupina zastava HOS-a, a ne RH
Tri udruge – Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata i ravnatelj HMDCDR-a Ante Nazor – podržale su zajedništvo navijačkih skupina koje su 5. kolovoza odale počast Oluji, ali su izrazile žaljenje što mimohod nije predvodila državna zastava ili obilježja postrojbi HV-a, HVO-a i specijalne policije koje su sudjelovale u oslobađanju Knina, kako smo ranije izvjestili.
Umjesto toga, na čelu je bila zastava HOS-a, čiju ulogu, kako navode, ne treba negirati, ali ni preuveličavati.
"Koga se najviše napada?"
“Nemojte napadati navijačke skupine, nemojte. Ako želite dobro, sugestiju i slično, javite se. Da se priča, a ne preko medija UDARATI, koji jedva čekaju”, poručio je HOS na svojoj Facebook stranici, dodavši da su svim navijačima u Kninu zahvalili u ime hrvatskih branitelja jer “uvijek s porukama na transparentima na svim stadionima obilježavaju i njegove vrijednosti”.
"A zašto HOS? Pa koga se najviše napada i udara nego nas? To je s njihove strane izraz inata, dišpeta i podrške nama", napisali su i dodali: “HVALA IM OD SRCA”, stoji u objavi.
Navijačke skupine na prvoj liniji
Iz HOS-a su podsjetili da su navijačke skupine često prve na liniji kada se radi o pomoći u kriznim situacijama – poplavama, požarima i potresima – te su naveli niz skupina s kojima su surađivali:
Torcida, Bad Blue Boysi, Armada, Kohorta, Ultrasi Vinkovaca i Mostara, Tornado, Demoni, Škripari, Funcuti, White Stonesi i druge.
“I dalje ću biti s vama i bit će nas sve više. A neka pati koga smeta”, zaključuje se u poruci.
Podsjetimo, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je prije dva mjeseca potvrdio oslobađajuću presudu za korištenje pozdrava “Za dom spremni” u specifičnom kontekstu obilježavanja 30. obljetnice osnivanja HOS-a.
U tom slučaju, pozdrav je izgovoren ispred spomenika poginulom HOS-ovcu, što su sudovi prepoznali kao izuzetak od opće zabrane korištenja tog pozdrava.
Skejo i HOS
Iako su sudjelovali u Domovinskom ratu, HOS je danas u fokusu političkih i društvenih polemika ponajprije zbog isticanja znakovlja s ustaškim pozdravom “Za dom spremni” – dijelom službenog grba postrojbe – koji je u Hrvatskoj pravno i politički sporno obilježen kao totalitarni simbol.
Javnost često povezuje HOS i s Markom Skejom, bivšim zapovjednikom i aktualnim predsjednikom udruge dragovoljaca HOS-a Split, koji je poznat po javnom isticanju tog pozdrava i otvorenim političkim porukama s desnog spektra.
Skejo i njegovi istomišljenici tvrde da je riječ o ratnom znakovlju pod kojim su ginuli hrvatski vojnici, dok ljevica, dio desnice, neki branitelji, međunarodna zajednica, ali i sam Ustav upozoravaju da je riječ o ustaškom pozdravu iz vremena NDH, zbog čega traže njegovo zakonsko sankcioniranje.
Tema HOS-a i ustaškog pozdrava “Za dom spremni” posljednjih mjeseci ponovno je postala predmet žestokih rasprava u Saboru i medijima, posebno u kontekstu rasprava o izmjenama Kaznenog zakona i zabrani isticanja totalitarnih simbola.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare