HOS stao uz navijačke skupine: "Koga se više napada nego nas?"

12. kol. 2025. 17:52
05.07.2025., Zagreb - Obozavatelji u fan zoni na Bundeku uoci koncerta Marka Perkovica Thompsona na Hipodromu.
Hrvatske obrambene snage (HOS) u utorak su na svom službenom Facebook profilu objavile poruku podrške hrvatskim navijačkim skupinama, apelirajući da ih se ne napada putem medija.

Na čelu mimohoda navijačkih skupina zastava HOS-a, a ne RH

Tri udruge – Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata i ravnatelj HMDCDR-a Ante Nazor – podržale su zajedništvo navijačkih skupina koje su 5. kolovoza odale počast Oluji, ali su izrazile žaljenje što mimohod nije predvodila državna zastava ili obilježja postrojbi HV-a, HVO-a i specijalne policije koje su sudjelovale u oslobađanju Knina, kako smo ranije izvjestili.

Umjesto toga, na čelu je bila zastava HOS-a, čiju ulogu, kako navode, ne treba negirati, ali ni preuveličavati.

"Koga se najviše napada?"

“Nemojte napadati navijačke skupine, nemojte. Ako želite dobro, sugestiju i slično, javite se. Da se priča, a ne preko medija UDARATI, koji jedva čekaju”, poručio je HOS na svojoj Facebook stranici, dodavši da su svim navijačima u Kninu zahvalili u ime hrvatskih branitelja jer “uvijek s porukama na transparentima na svim stadionima obilježavaju i njegove vrijednosti”.

"A zašto HOS? Pa koga se najviše napada i udara nego nas? To je s njihove strane izraz inata, dišpeta i podrške nama", napisali su i dodali: “HVALA IM OD SRCA”, stoji u objavi.

Navijačke skupine na prvoj liniji

Iz HOS-a su podsjetili da su navijačke skupine često prve na liniji kada se radi o pomoći u kriznim situacijama – poplavama, požarima i potresima – te su naveli niz skupina s kojima su surađivali:

Torcida, Bad Blue Boysi, Armada, Kohorta, Ultrasi Vinkovaca i Mostara, Tornado, Demoni, Škripari, Funcuti, White Stonesi i druge.

“I dalje ću biti s vama i bit će nas sve više. A neka pati koga smeta”, zaključuje se u poruci.

Podsjetimo, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je prije dva mjeseca potvrdio oslobađajuću presudu za korištenje pozdrava “Za dom spremni” u specifičnom kontekstu obilježavanja 30. obljetnice osnivanja HOS-a.

U tom slučaju, pozdrav je izgovoren ispred spomenika poginulom HOS-ovcu, što su sudovi prepoznali kao izuzetak od opće zabrane korištenja tog pozdrava.

Skejo i HOS

Iako su sudjelovali u Domovinskom ratu, HOS je danas u fokusu političkih i društvenih polemika ponajprije zbog isticanja znakovlja s ustaškim pozdravom “Za dom spremni” – dijelom službenog grba postrojbe – koji je u Hrvatskoj pravno i politički sporno obilježen kao totalitarni simbol.

Javnost često povezuje HOS i s Markom Skejom, bivšim zapovjednikom i aktualnim predsjednikom udruge dragovoljaca HOS-a Split, koji je poznat po javnom isticanju tog pozdrava i otvorenim političkim porukama s desnog spektra.

Skejo i njegovi istomišljenici tvrde da je riječ o ratnom znakovlju pod kojim su ginuli hrvatski vojnici, dok ljevica, dio desnice, neki branitelji, međunarodna zajednica, ali i sam Ustav upozoravaju da je riječ o ustaškom pozdravu iz vremena NDH, zbog čega traže njegovo zakonsko sankcioniranje.

Tema HOS-a i ustaškog pozdrava “Za dom spremni” posljednjih mjeseci ponovno je postala predmet žestokih rasprava u Saboru i medijima, posebno u kontekstu rasprava o izmjenama Kaznenog zakona i zabrani isticanja totalitarnih simbola.

