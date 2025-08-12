“Nemojte napadati navijačke skupine, nemojte. Ako želite dobro, sugestiju i slično, javite se. Da se priča, a ne preko medija UDARATI, koji jedva čekaju”, poručio je HOS na svojoj Facebook stranici, dodavši da su svim navijačima u Kninu zahvalili u ime hrvatskih branitelja jer “uvijek s porukama na transparentima na svim stadionima obilježavaju i njegove vrijednosti”.