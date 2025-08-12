četiri ozlijeđene
Teška nesreća na A3: Sudarilo se pet vozila i cisterna, jedna osoba poginula
N1 Info , Hina
|
12. kol. 2025. 06:50
|
0komentara
Jedna je osoba poginula, a četiri su ozlijeđene u prometnoj nesreći u kojoj je na autocesti A3 Bregana-Lipovac kod Rugvice u smjeru Zagreba u utorak rano ujutro sudjelovalo teretno vozilo te pet osobnih automobila, objavila je zagrebačka policija.
Do nesreće je došlo u 3.20 na 46. kilometru A3 kod Rugvice, a za sada nisu poznate kvalifikacije ozlijeđenih u nesreći.
Na mjestu događaja je zamjenica državnoga odvjetnika i provodi se očevid.
Promet prema Zagrebu na tom dijelu A3 je zatvoren i preusmjerava se kroz Rugvicu.
