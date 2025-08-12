Oglas

četiri ozlijeđene

Teška nesreća na A3: Sudarilo se pet vozila i cisterna, jedna osoba poginula

author author
N1 Info , Hina
|
12. kol. 2025. 06:50
12.8.2025. - , Rugvica, Zagreb, Hrvatska - Prometna nesreca, sudar cisterne i pet automobila, jedna osoba poginula, pet ozlijedenih. Autocesta zatvorena za promet na tom dijelu. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
Josip Mikacic/PIXSELL

Jedna je osoba poginula, a četiri su ozlijeđene u prometnoj nesreći u kojoj je na autocesti A3 Bregana-Lipovac kod Rugvice u smjeru Zagreba u utorak rano ujutro sudjelovalo teretno vozilo te pet osobnih automobila, objavila je zagrebačka policija.

Oglas

Do nesreće je došlo u 3.20 na 46. kilometru A3 kod Rugvice, a za sada nisu poznate kvalifikacije ozlijeđenih u nesreći.

Na mjestu događaja je zamjenica državnoga odvjetnika i provodi se očevid.

Promet prema Zagrebu na tom dijelu A3 je zatvoren i preusmjerava se kroz Rugvicu.

12.8.2025. - , Rugvica, Zagreb, Hrvatska - Prometna nesreca, sudar cisterne i pet automobila, jedna osoba poginula, pet ozlijedenih. Autocesta zatvorena za promet na tom dijelu. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
Josip Mikacic/PIXSELL
Teme
Zagreb autocesta policija prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ