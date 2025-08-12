Teška nesreća na A3: Sudarilo se pet vozila i cisterna, jedna osoba poginula

Josip Mikacic/PIXSELL

Jedna je osoba poginula, a četiri su ozlijeđene u prometnoj nesreći u kojoj je na autocesti A3 Bregana-Lipovac kod Rugvice u smjeru Zagreba u utorak rano ujutro sudjelovalo teretno vozilo te pet osobnih automobila, objavila je zagrebačka policija.

Do nesreće je došlo u 3.20 na 46. kilometru A3 kod Rugvice, a za sada nisu poznate kvalifikacije ozlijeđenih u nesreći.

Na mjestu događaja je zamjenica državnoga odvjetnika i provodi se očevid.

Promet prema Zagrebu na tom dijelu A3 je zatvoren i preusmjerava se kroz Rugvicu.

